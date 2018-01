Ar-condicionado do futuro vai consumir 40% menos energia do que os atuais

Em vez de usar refrigerantes químicos, o aparelho utiliza uma tecnologia de refrigeração à base de água

Ao mesmo tempo que proporciona alívio no calor, principalmente no Verão, também é verdade que o ar-condicionado é um dos vilões do bolso do brasileiro quando a conta de luz chega. A boa notícia é que essa realidade pode mudar muito em breve. É que engenheiros da Universidade Nacional de Cingapura (NUS) desenvolveram um novo sistema que dispensa os tradicionais compressores mecânicos e os gases refrigerantes usados nos aparelhos atuais.

Esse modelo de ar-condicionado ambientalmente correto consome cerca de 40% menos eletricidade do que o aparelho convencional – criado por Willis Carrier em 1902 -, que funciona à base de compressores, utilizados em residências e edifícios comerciais.

Ar-condicionado ecológico usa tecnologia de refrigeração à base de água

(Foto: Divulgação)

Em vez de usar refrigerantes químicos, como clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos, a inovação utiliza uma tecnologia de refrigeração à base de água. “Essa nova tecnologia pode fornecer ar fresco e seco sem usar um compressor e refrigerantes químicos. Este é um novo ponto de partida para a próxima geração de aparelhos de ar-condicionado”, destaca o professor Ernest Chua, um dos idealizadores do produto.

Eficiência energética

Os sistemas de ar-condicionado atuais exigem uma grande quantidade de energia para remover a umidade e depois para arrefecer o ar desumidificado. O novo sistema executa esses dois processos separadamente, o que permite controlar melhor cada um deles e, portanto, obter maior eficiência energética.

A equipe de pesquisadores criou uma tecnologia de membrana inovadora (um material semelhante a um papel) para remover a umidade do ar. O ar desumidificado é então arrefecido através de um sistema de resfriamento com ponto de condensação que usa água como meio de resfriamento, em vez de refrigerantes químicos potencialmente nocivos ao meio ambiente.

Recursos inteligentes

Além disso, o novo sistema não libera ar quente para a atmosfera, ao contrário dos condicionadores de compressão de vapor. O ar-condicionado ecológico descarrega um fluxo de ar fresco que é comparativamente menos úmido do que o ar ambiente. Cerca de 12 a 15 litros de água potável também podem ser recolhidos a cada dia de operação para um sistema de porte doméstico.

Atualmente, a equipe de engenheiros trabalha no design do sistema de ar-condicionado para melhorar ainda mais sua facilidade de utilização. Os pesquisadores da NUS também buscam incorporar recursos inteligentes, como configurações térmicas pré-programadas com base na ocupação humana e rastreamento em tempo real de sua eficiência energética. Os pesquisadores esperam trabalhar com parceiros da indústria para comercializar a tecnologia em larga escala.