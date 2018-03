Aracaju ganha monumento de Tati Moreno

(Foto:Divulgação/Banese) Sete esculturas integram o monumento criado por Tati Moreno para Sergipe



Não é mais somente a capital baiana que ostenta enormes esculturas de Tati Moreno flutuando sobre as águas. Na semana passada, o Largo da Gente, em Aracaju, ganhou um monumento criado pelo artista plástico, composto de sete peças que retratam personagens do folclore sergipano e que foram inspiradas nos Orixás do Dique do Tororó. Tati percorreu todas as cidades do estado vizinho pesquisando a cultura para criar as obras que homenageiam manifestações culturais locais como Lambe-Sujo e Caboclinhos, Bacamarteiros, Cacumbi, Parafusos, Reisado, Chegança, Taieira e São Gonçalo, além do Barco de Fogo. As obras, que possuem sete de metros de altura e foram confeccionadas em fibra de vidro e resina de poliéster, têm atraído grande público.

Luxo só

Os donos de lojas especializadas em roupas de festas estão numa alegria que dá gosto. Isso porque o banqueteiro-mor da Bahia, Milton Martinelli já distribuiu os convites para sua tradicional celebração de aniversário, que este ano acontece no dia 7 de abril, às 22h, na Mansão Cunha Guedes. Responsável pelas festas mais chiques da Bahia, Martinelli exige o black tie como traje da noite.

Gente das letras

Ver empresários que acreditam e se dedicam a produzir e a difundir conhecimento é sempre motivo para a gente celebrar. Por isso é que a informação de que o artista plástico Fernando Oberlaender e sua mulher, a publicitária Márzia Lima, estão levando para mais um shopping da cidade, um quiosque da Editora Caramurê, é motivo de alegria. O novo espaço será inaugurado em abril e vai funcionar no primeiro piso, ao lado da Leader.



(Foto:Mauro Coelho/Divulgação)

O casal Márzia Lima e Fernando Oberlaeder comanda a EPP Publicações e a Edtora Carmaurê

Tropicália no cinema

Cerca de 30 salas de cinema de todo o país passarão a exibir, a partir do dia 26 de abril, o filme Tropikaoslista, dirigido por Walter Lima Jr., que conta a história do designer, ilustrador, músico, escritor, intelectual brasileiro e um dos criadores da Tropicália, Rogério Duarte. A obra, que tem participações de personalidades como os artistas Caetano Veloso e Gilberto Gil, vai ganhar pré-estreia, no dia 24, no Rio de Janeiro. Por aqui, nada de avant premiere, já que os baianos foram os primeiros e únicos a assistirem ao filme numa sessão exclusiva durante um festival de cinema, por ocasião da morte de Duarte, em 2016. “O filme nem tava totalmente pronto, mas quisemos fazer essa homenagem a ele”, conta o cineasta. Para quem não ainda não assistiu , é bom ficar ligado porque o filme também será exibido em Salvador. Desta vez, no circuito comercial.

Balada na Quinta

A Quinta Portuguesa, na Rodovia Cia-Aeroporto, vai ser palco de uma grande balada. A festa Clube Hotel, pilotada por Rafael e Ricardo Cal, da Oquei Entretenimento, vai acontecer de 28 a 30 de abril. No line up, nomes de peso da cena eletrônica como Chemical Surf e Vintage Culture. O promoter Ginno Larry está à frente de um camarote vipérrimo.



(Foto:Divulgação)

Vintage Culture volta a se apresentar na cena eletrônica baiana em abril

Cachos em alta

Consultor de O Boticário, Ricardo dos Anjos, vem lançar, na próxima terça-feira (3), a nova linha da marca de cosméticos, a Match Respeito aos Cachos, dedicada exclusivamente ao tratamento dos cabelos. No evento, exclusivo para jornalistas e influenciadores digitais, Anjos dará dicas de beleza e apresentará os novos produtos com direito a um tutorial.

Baianas retadas

Depois de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, a exposição Francisco Brennand – Mestre dos Sonhos, que tem por trás duas baianas realizadoras - a jornalista Elaine Hazim e Rose Lima - desembarca em Brasília na próxima semana. Em itinerância nacional, as mais de 30 obras expostas revelam o universo místico e fantástico do artista pernambucano Francisco Brennand e ocupam o espaço da Caixa Cultural Brasília até o dia 20 de maio. Hazim, realizadora da mostra, e Lima, curadora e criadora do projeto expográfico, estarão lá.

(Foto:Divulgação)

Marinez Teixeira, da Oficina Brennand, celebra a itinerância da exposição com Elaine Hazim e Rose Lima





Para inglês ver

O inglês Isaac Julien chega a Salvador no dia 8 de abril para participar do Programa de Residência Artística Vila Sul do Goethe-Institut Salvador-Bahia. Na capital baiana, o cineasta, cujo trabalho envolve questões de sexualidade, raça e cultura queer, vai vivenciar a rotina da cidade. Diretor do aclamado documentário Looking for Langston (1989), Julien quer interagir com práticas e agentes culturais locais, de modo a compartilhar conhecimentos e entender mais das perspectivas sociopolíticas e culturais do Brasil.

Aniversário da coluna

Amanhã é dia de festa para a coluna. Foi exatamente no dia 1º de abril de 2017 que inauguramos o nosso encontro semanal, todos os sábados, aqui no Correio. Passados alguns meses, passamos a nos encontrar também às quartas-feiras. Por isso, hoje só temos duas coisas a fazer: abraçar e agradecer.