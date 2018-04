Árbitro relata 'entrada temerária' de Douglas em Neilton

Invasão de torcedor tricolor após gol de Vinicius também foi registrada em súmula

Um dia após o primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, os torcedores da dupla Ba-Vi ainda repercutem os gols, melhores momentos e lances polêmicos do clássico. Um ingrediente a mais é a súmula da partida, já divulgada no site da Federação Bahiana de Futebol, contendo os relatos do árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira.

No lance que gerou bastante discussão no primeiro tempo, quando o goleiro Douglas saiu da grande área para impedir a finalização, Luiz Flávio caracterizou como "entrada temerária" a ação do goleiro para justificar o cartão amarelo. No momento do lance, houve pedidos de um toque de mão fora da área por parte dos rubro-negros.

O juíz ainda relatou a invasão de campo de um torcedor tricolor após o segundo gol da equipe, no pênalti cobrado por Vinícius. "Aos oito minutos do 2º tempo, após o gol da equipe do Bahia, um torcedor da equipe do Bahia invadiu os arredores do campo de jogo ao lado do banco de reservas da equipe do Bahia, sendo contido imediatamente pelo policiamento".