Árbitros paulistas vão apitar as finais do Baiano

Luiz Flávio de Oliveira e Raphael Claus, ambos da Fifa, foram escalados para os clássicos

Como tradicionalmente já acontece nas decisões do Campeonato Baiano, a Federação Bahiana de Futebol mais uma vez optou por arbitragem de foram para comandar os dois Ba-Vis das finais do estadual.

O jogo de ida, na Fonte Nova (1), ficará sob resposabilidade do paulista Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado po Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Van Gasse. Os dois bandeirinhas foram os representantes do Brasil na Copa do Mundo de 2014 e serão também este ano, na Rússia.

A grande decisão, dia 8, no Barradão, será comandada por Raphael Claus, também de São Paulo. Emerson Augusto de Carvalho voltará a Salvador novamente como auxiliar, mas desta vez terá a companhia de Danilo Ricardo Simon Manis. Todos os escalados para ambas as partidas são componentes do quadro da Fifa.