Are You The One? Brasil estreia nessa quinta e tem dois baianos

O assistente de mídia Felipe Bêribá e o publicitário Vanderlei Nagô representam o estado no reality de pegação e namoro

Se o amor da sua vida estivesse na sua frente, você reconheceria? Essa é pergunta que norteia o reality show Are You The One? Brasil, que estreia sua quarta temporada na quinta-feira (22), às 22h, na MTV Brasil - canal presente nas principais operadoras de TV por assinatura.

Apresentado por Caio Castro, o programa - que envolve muito romance, diversão e pegação - mostra o dia a dia de 21 jovens solteiros (11 homens e 10 mulheres) isolados por dez semanas em uma mansão na paradisíaca Búzios, no Rio. Eles têm um objetivo: encontrar o seu já definido “par ideal”, o chamado match.

Pela primeira vez, o programa conta com um solteiro a mais na casa. Por isso, uma das meninas terá dois pares ideias, o que deixa a disputa ainda mais difícil, já que os jovens só ganham o prêmio de R$ 500 mil se todos acertarem seus pares ideais. Outra novidade é a participação de dois baianos: o assistente de mídia Felipe Bêribá, 26 anos, e o publicitário e barman Vanderlei Nagô, 27.

(Foto: Divulgação)

“Como estou há sete anos solteiro, meu principal objetivo era encontrar meu par ideal. Mas, é claro, também queria grana”, conta Nagô, que ficou confinado na mansão por um mês junto com os outros participantes. Ele revelou ter passado por altos e baixos na competição, principalmente por conta da convivência com indivíduos diferentes entre si: “É muito difícil conviver com pessoas 24 horas. A gente aprendeu a lidar com os outros. Os relacionamentos sempre foram um vai e vem: entrei em discórdias e fiz de tudo um pouco. O quartão que a gente dormia era coisa de louco”.

Vanderlei Nagô (@nagooficial) tem 27 anos e é de Salvador (BA). O publicitário e barman, que adora música e ama dançar, se define como brincalhão: “Aqui fora, uso a razão acima de tudo. Mas quando entrei no jogo tentei usar o coração”. No programa, ele ‘meteu dança’, curtiu muito e entrou em algumas discórdias

(Foto: Divulgação)

Além de entender melhor o outro, o publicitário diz ter enfrentado vários desafios. “Às vezes as coisas ficam monótonas, porque não temos um ponto de fuga. Não podemos usar celular, nem assistir TV e ouvir música. Saí do jogo com mais foco”.

Vanderlei deu nome e sobrenome e ‘meteu dança’:

“Como um bom baiano, amo dançar e não vivo sem música. Eu era o baiano ‘raiz’, por conta do sotaque e da personalidade, enquanto Felipe era o ‘nutella’. Eu falo gírias, curto Pelourinho, etc, e ele vai curtir Asa de Águia no Alto do Andu. A gente se complementa (risos)”, resume.

Bêribá define a participação no reality de namoro como uma experiência única: “Foi incrível. Gosto de estar com outras pessoas e quebrei o paradigma de que baiano é preguiçoso e mole”.

Felipe Bêribá (@felipeberiba) tem 26 anos e é de Salvador (BA). O publicitário mora na capital paulista há dois anos e tem uma agência de comunicação. “Sou bem racional. Penso bem antes de agir”, revela. Nos próximos dias, Bêribá vai abrir uma lanchonete, a Crossfood Sabor Saúde

(Foto: Divulgação)

Provas

Ambos concordam que o confinamento é muito intenso. “Tudo é aflorado. Vamos do amor ao ódio em um segundo”, define Felipe.



A pegação, as brigas e provas fazem com que esse seja um dos maiores sucessos de audiência da MTV Brasil. Tanto é que o canal está investindo forte em realities de namoro e sexo. “São formatos que funcionam em todos os canais, cada um com seu recorte. Com o nosso público – a maior parte de mulheres entre 18 e 34 anos – o tema relacionamento é o que mais interessa”, afirma a diretora de produção e desenvolvimento Elisa Chalfon.

No Are You The One?, toda semana os casais passam por uma prova. Os vencedores podem escolher de dois a três casais para irem para um passeio, que é como um encontro: “Os que ficam na casa votam em qual deles vai para cabine da verdade. Isso cria um conflito ao longo da série, porque essa é a única forma de saber se aquele par é ideal ou incompatível. Num outro dia, acontece a cerimônia dos pares. Nela, os participantes descobrem quantos casais estão certos, mas não sabem quais. Até o último episódio, eles têm que acertar os dez pares”.

Por trás da pegação desenfreada que acontece no programa, há o trabalho de uma psicóloga e psicanalista que ajuda a escolher os pares ideais a partir do cruzamento de diversos resultados, entre eles um questionário com mais de 100 perguntas, além de um algoritmo que indica a porcentagem de compatibilidade do casal e um teste da personalidade aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia.

“Não sabemos que critérios definem o par ideal; se são as semelhanças ou a complementaridade. Por isso, apesar de ser racional, joguei com o coração. Gosto de me desafiar e odeio perder, mas até quando perco, vejo que tudo tem lado bom”, diz Felipe. Ao contrário dele, Nagô traçou uma estratégia: “Usei o ‘feeling’, mas nem sempre bastava”. Conheça os outros participantes do programa.

Fabio Croce: Estudante de engenharia, 24 anos, Bologna (Itália) Gabi Zuffox: DJ e modelo, 22 anos, São Paulo (SP) Gabriela Boldrini: Fotógrafa e modelo, 21 anos, Vila Velha (ES) Gustavo P: Publicitário, 29 anos, Teófilo Otoni (MG) Ian Turturro: Estudante de educação física, 24 anos, Rio de Janeiro (RJ) Juliana Gomes: Estudante de odontologia, 22 anos, Rio de Janeiro (RJ) Jonas Paiva: Promoter de festa, 30 anos, Belo Horizonte (MG) Lucas Vianna: Engenheiro do petróleo, 26 anos, Ipatinga (MG) Luis Copini: Empresário e modelo, 22 anos, Santo André (SP) Manuela Guglielmi: Estudante de designer de moda, 21 anos, Criciúma (SC) Maria Eugênia: Comissária de bordo, 22 anos, São José do Rio Preto (SP) Natalia Cavalcanti: Estudante de psicologia, 22 anos, Recife (PE) Natasha Pugliesi: Estudante de publicidade, 20 anos, Sorengo (Suíça) (Fotos: MTV Brasil) Paulo Passini: Publicitário, 28 anos, Rio de Janeiro (RJ) San Cordeiro: Produtora de moda e técnica em astronomia, 25 anos, São Paulo (SP) Tuka Matos: Estudante de administração, 21 anos, Unaí (MG) Victória de Oliveira: Modelo, 20 anos, Rio de Janeiro (RJ) Victor Moura: Salva-vidas, 29 anos, Vitória (ES) Wallyson Silva: Músico, 24 anos, Suzano (SP)

Padrão estético

A atração física entre os participantes também falou alto. Contribuiu para isso o padrão estético levado em consideração na escolha dos participantes. “O corpo não é necessariamente um critério. Mas as pessoas gostam de ver ‘gente bonita’ na TV. Tentamos uma variedade de corpos e personalidades, mas obviamente existe um padrão”, confessa Elisa. Segundo ela, não houve restrição quanto a orientação sexual dos participantes. “Tivemos que sair de uma premissa (casais heterossexuais) para fechar a análise combinatória. Mas há participantes que são bissexuais”, justifica.

Nagô, um dos três negros da edição, considera que a diversidade do programa precisa aumentar:

“Aos poucos, vamos aumentando a representatividade na mídia. Já temos mais séries e filmes com negros e transgêneros, por exemplo. Poderia ter mais negros? Sim, porque sabemos que existem muitos no Brasil. O programa tem que mostrar negro, branco, amarelo, pessoas de corpos não-atléticos, de alturas diferentes. Também seria legal ter pessoas de diferentes orientações sexuais, porque precisamos acabar com esses preconceitos. Como é um reality, sei que é atrativo colocar ‘corpos legais’ e atléticos na TV. Mas pessoas de corpos diferentes também são atrativas”, diz.

O que é: o Are You The One? Brasil é a versão nacional do reality show criado na MTV do Reino Unido. Na quarta temporada, 11 homens e dez mulheres são confinados em Búzios, no Rio, e têm de encontrar seus pares ideais. Uma das mulheres terá dois homens como par. Em dez semanas, eles precisam descobir todas as dez combinações para ganhar R$ 500 mil. Estreia nessa quinta (22), às 22h, na MTV Brasil.

