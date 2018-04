Arena Challenge 2018 invade a Fonte Nova

Maior evento de CrossFit do Norte e Nordeste reuniu 530 atletas

Com o sol tinindo, o suor tomava conta dos 530 atletas. O volume da música eletrônica só era vencido pelos gritos da torcida na arquibancada, ávida pelas demonstrações de força e resistência. A invasão dos gigantes do Crossfit na Arena Fonte Nova, neste sábado (14), reuniu competidores de todo o país. Responsáveis por carregar nada menos que 2 mil toneladas de equipamentos, eles participaram do Arena Challenge 2018.

Competição nacional, a Arena Challenge é dividida por times masculinos e femininos, com até três competidores por equipe, subdivididos em três categorias. “A intensão é fomentar o esporte e mostrar que qualquer pessoa pode praticá-lo. Os atletas que participam do evento já estão no mínimo há quatro meses no esporte”, declarou Rafael Seara, um dos organizadores.

E quem disse que o Crossfit é só força e resistência? Entre os participantes, Igor Franco, 32 anos, pratica o esporte há pouco mais de um ano. “O Crossfit não traz apenas ganhos físicos, mas também ajuda a lidar com o stress do dia a dia, aumentando a confiança e a autoestima”, disse o atleta, que faz parte da equipe Team Bruxos.

O time dele é completado por Victor Marback, 20, e Jorge Reis, 37. “Fizemos um bom tempo. Acredito que estamos entre as dez equipes que tiveram o melhor tempo”, afirmou Victor. “Mas o resultado final só saberemos amanhã (hoje), no final da competição”, complementou Jorge. O Arena Challenge 2018 vai até o final da tarde deste domingo (15/4).

A mulheres também suaram bastante. Foi o caso das meninas do Crossf VCA. “Estamos confiantes em um bom resultado”, disse Jamylle Dias Ferreira, 27. Lá, elas mostraram que são boas de muque. “Aqui a gente não tem moleza. É muita garra”, declarou Naiara Cadete, 32, ao mesmo tempo que exibia bíceps vantajosos. Kelly Almeida, 26, que formava o trio, também era pura “faca na caveira” (expressão usada por praticantes da modalidade). “É a primeira vez que estamos competindo e estamos adorando”, falou.

Considerado “o esporte do século 21”, o Crossfit foi criado em 2000 pelo ex-ginasta Greg Glassman e já reúne milhares de adeptos no mundo. É um programa de treinamento de condicionamento físico e força. Todos os exercícios são baseados em movimentos funcionais e refletem aspectos da ginástica, halterofilismo, corrida, remo, entre outros.

Algumas pessoas enxergam o esporte como potencialmente lesivo, o que não é verdade segundo o quiropraxista Lucas Lopes, 32, um dos responsáveis por cuidar do tratamento de condições do sistema músculo-esquelético dos competidores. “É um esporte de altos movimentos como qualquer outro que é lesivo, como futebol, basquete e natação. Mas já é comprovado cientificamente que o Crossfit lesiona bem menos que os demais esportes”, explicou.

As duas mil toneladas de equipamentos usadas ajudam a tornar o Arena Challenge o maior torneio da modalidade no Norte/Nordeste.