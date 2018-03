Arena Fonte Nova recebe mutirão com 250 exames de mamografia gratuitos

Ação acontecerá entre os dias 4 e 6 de abril

O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) realizará entre os dias 4 e 6 de abril, das 7h às 17h, exames de mamografia gratuitos na Arena Fonte Nova.

Para o atendimento, serão realizados 250 exames de mamografia, e as interessadas devem possuir idade acima de 35 anos e levar no dia do procedimento as seguintes documentações: RG, CPF e comprovante de residência.

A ação faz parte do projeto Vida +Rosa do INTS, que visa conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, através de orientação, palestras, distribuição de cartilhas e realização de exames de mamografia digital de forma gratuita.



O INTS é uma organização Social sem fins lucrativos, certificada pelo Ministério da Justiça como de Utilidade Pública Federal, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades na área da Saúde, Educação e da Assistência Social no Brasil.



Serviço

"Vida + Rosa na Arena Fonte Nova ”.

Data: 4 a 6 de abril

Hora: 7h às 17h

Local: Arena Fonte Nova - Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré