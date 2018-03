Argentina treina no CT do Real Madrid sem Lionel Messi

Craque permaneceu em hotel e não participou das atividades na casa do seu rival

Não foi desta vez que Lionel Messi entrou no CT do Real Madrid. Após chegar à capital espanhola para o amistoso com a Espanha na próxima terça-feira (27), às 16h30 (de Brasília), o técnico JOrge Sampaoli comandou o treino na Cidade Esportiva de Valdebebas, mas o craque do Barcelona não participou das atividades e permaneceu no hotel concentrado.

No entanto, apesar de não ter enfrentado a Itália, o jogador deve entrar em campo contra a Espanha, o último amistoso antes da Copa do Mundo. Por outro lado, Agüero, que não se recuperou de lesão, foi cortado. Outro desfalque será Di María, que sentiu um problema na coxa direita contra a Azzurra.

Neste domingo (25), a Argentina volta a treinar no CT do Real Madrid. A expectativa é sobre a presença de Messi na casa do maior rival do Barcelona.