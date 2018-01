Arraial do Retiro ganha obra de encosta com investimento de R$ 4 milhões

Durante entrega, prefeito anunciou novo posto de saúde e urbanização do dique

Quando chega o período de chuva, o pedreiro Edvaldo Pereira, 56 anos, fica preocupado. O morador da Rua Direta do Arraial, no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador, não se esquece da agonia provocada pelas chuvas que atingiram o local em março de 2015. “Naquele dia foi um estrago só. A terra descia pra tudo quanto é lado e a gente ficou desesperado”, relembra.

Nesta quarta-feira (24), Edvaldo ganhou um motivo para dormir mais tranquilo. Uma das maiores obras de encostas de Salvador, com 1.055 metros quadrados de área, foi entregue durante a tarde pelo prefeito ACM Neto (DEM), justamente na Rua Direta do Arraial, onde o pedreiro mora.

Segundo a prefeitura, a construção, que durou dois anos, traz mais segurança e sossego aos moradores. O objetivo é impedir a que as ruas e casas da região sofram com os desabamentos causados pela chuva. “Agora vai melhorar pra gente, né? Agora vai darpra passar carro tranquilo”, diz o morador.

Comunidade do Arraial do Retiro vai ganhar ainda posto de saúde e urbanização do Dique do Arraial (Foto: Divulgação/PMS)

Investimento

“Quem mora nas áreas de risco não pode esperar pela burocracia da liberação de verbas. É preciso devolver a segurança à população. Fizemos essa obra com recursos próprios. Se fôssemos esperar a verba vir de Brasília, certamente demoraríamos quatro, cinco meses para o começo dos trabalhos”, afirma.

As intervenções englobaram a contenção através da técnica de cortina atirantada - uma estrutura de concreto montada junto à encosta, que é capaz de conter os esforços de empuxos do solo, impedindo o desabamento. Também foi feita hidrossemeadura na base da cortina - uma espécie de jateamento de sementes que devolve o estado natural da área. O investimento foi de R$ 4 milhões.

Os moradores também ganharam equipamentos de convivência e lazer. Foram implantados banco modulado, Academia de Saúde e jogos de mesas, disponibilizando para a população um espaço com os mesmos equipamentos instalados em outras praças públicas da cidade.

O vice-presidente da associação de moradores do bairro, Antonio Neiva, afirma que a construção vai trazer mais benefícios para a população: “Essa obra é muito importante, porque se essa encosta desabasse, o Arraial ficaria isolado. Se a rua não fosse consertada, ia acontecer uma catástrofe”.

Outro morador do bairro, o mestre de obras Carlos Gomes, disse a obra veio no momento certo. “Quando a pista quebrou, a mobilidade da comunidade ficou reduzida. Quem passava dirigindo tinha muito medo, porque aqui é saída e entrada do bairro. A situação estava precária”, diz.

Dique do Arraial

No evento, o prefeito ACM Neto assinou também a ordem de serviço para requalificação do Dique do Arraial. Orçada em R$ 364 mil, a urbanização da lagoa contempla uma área de 1.839,43 metros quadrados. A expectativa é que a intervenção seja concluída em quatro meses, a partir da licitação.

Antiga reivindicação dos moradores, a urbanização do entorno da Lagoa do Arraial do Retiro prioriza a preservação das áreas de valor ambiental e requalifica o espaço urbano através de equipamentos de lazer e tratamento paisagístico, com criação de jardins e plantio de árvores.

Também foi assinada a autorização para o início da construção de uma Unidade da Saúde da Família (USF) na região. O futuro posto será erguido na Rua Abaíra e terá investimento de R$ 1,09 milhão. A unidade terá capacidade para atender 16 mil moradores da região, através da atuação de quatro equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, com atendimento humanizado e qualificado.

Mais de 40 encostas em cinco anos

Desde 2013, a Prefeitura de Salvador já fez 47 obras de proteção e contenção de encostas por toda a capital - pelo menos 36 com recursos próprios. O investimento ultrapassa R$ 43 milhões.

Áreas de risco emblemáticas foram contempladas. Entre as obras está a da Ladeira do Cacau, que chegou a ficar dois anos interditada e foi reaberta em 2016. Nela, foram investidos R$ 16 milhões.

Outra área contemplada foi a do Barro Branco, que sofreu grave deslizamento de terra, em abril de 2015. A obra está na sua segunda etapa e o total aplicado ultrapassa R$ 11 milhões. O local também ganhará um conjunto habitacional.

Dentre as principais intervenções estão as do Beco do Jiló (Cidade Nova), Contorno, Alto da Igreja (São Tomé de Paripe), Rua Arlindo Fragoso (Santo Agostinho), Rua das Pedrinhas (Periperi), Rua Futuro do Tororó e a encosta em frente ao antigo 18º Batalhão da PM, na Praça da Sé.

