Artistas fazem maratona pré-Carnaval; confira lista de festas

Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Claudia Leitte foram alguns dos artistas que se apresentaram neste domingo

Coreografias ensaiadas na plateia, fãs cantando em coro e muita gente pulando com toda a energia de um bom folião. Ainda faltam dez dias para o Carnaval, mas a cidade já foi tomada pelo clima da maior festa de rua do mundo, afinal tem folia todo dia para matar a vontade daqueles que são loucos pelo Carnaval e não aguentam esperar o início oficial da farra.

Neste domingo (28), baianos e turistas puderam assistir aos shows de algumas das principais estrelas da axé music: Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Daniela Mercury, que convidou Margareth Menezes. O primeiro fez o seu já tradicional Sarau du Brown, no Museu du Ritmo, enquanto as três divas se apresentaram na festa Cidade Elétrica, no Alto do Andu.

“Na verdade, o clima de Carnaval vem desde dezembro, quando cheguei em Salvador. A energia das pessoas, os ensaios... Por isso fiquei aqui e não saio mais”, disse sorrindo o produtor de eventos amapaense Bruno Viana, 25 anos, que estava acompanhado pelos amigos no show de Daniela Mercury. Radicado em São Paulo, Bruno se mudou para Salvador há cerca de um mês, depois de se apaixonar pelo clima da cidade.

Em Salvador desde quinta-feira, o estudante de enfermagem e digital influencer de Aracaju Luan Tavares, 22, fica na capital baiana até dia 20 de fevereiro para aproveitar o período de festas. “Carnaval em Salvador tem que respeitar, né?”, justificou enquanto arrasava na dança, no show de Claudia Leitte. “Não dormi de ontem pra hoje. Eu sou farofa! Mas tinha que vir, fico emocionada com Claudinha bagunceira!”, completou, rindo.

Já a analista de marketing Gabriela Andrade, 32, aproveitou o Sarau du Brown para matar sua vontade de folia. “Todos os anos eu venho para o Sarau, porque acho que é a prévia do Carnaval e já começa aquela energia. Sou baiana, estou morando em São Paulo, então, infelizmente esse ano não posso passar o Carnaval aqui, mas com certeza pro Sarau eu venho, porque já é um esquente”, justificou Gabriela, no show de Brown com a dupla Anavitória.

Estreante no Carnaval, a professora americana Alex Ehrhardt, 33, preferiu testar o clima primeiro em uma festa, já que não está acostumada com multidão. “Dançar muito” e ver o coro das pessoas era o que Alex esperava curtir no show Cidade Elétrica com o amigo, o também professor americano Marc Grabiel, 31, que mora em Salvador há um ano. “Queria conhecer essas cantoras e para ela é melhor do que o bloco, porque é muita pressão, empurra-empurra”, explicou Marc, que começou seu Carnaval com o Palhaços do Rio Vermelho, no sábado (27).

Clássicos do axé fizeram parte do repertório dos três artistas que deram uma prévia do que está por vir. “Estou há seis meses me preparando para o Carnaval, mas sem dúvida a gente já está nos dias de testar se está tudo certo mesmo. Hoje é um dia de Carnaval, eu e Claudia nessa Cidade Elétrica, pegando fogo com Margareth nesse trio elétrico de três mulheres maravilhosas”, brincou Daniela. “Priorizei as músicas mais fortes, mais rápidas, pra ver se a turma está condicionada para o Carnaval também, né? Quero ver se vocês estão preparados para o Carnaval!”, provocou, sorridente.

Para Esperar o Carnaval

1/2: Lavagem de Itapuã

2/2: Festa de Iemanjá

3/2: Fuzuê - Circuito Orlando Tapajós (Ondina – Barra)

4/2: Furdunço - Circuito Orlando Tapajós (Ondina – Barra) + Àttøøxxá na Casa Skol

6/2: Pipoco na Barra com Léo Santana e DJ Alok - Orlando Tapajós (Ondina – Barra)

7/2: Habeas Copus e bandinhas de sopro no Circuito Sérgio Bezerra (Barra)

8/2: Começa oficialmente o Carnaval com Claudia Leitte e Pitbull e Furdunço na Barra. Além de blocos de Samba no Campo Grande e Margareth Menezes na Casa Skol (Barra)