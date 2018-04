Artistas gravam clipe para melhorar imagem do Rio de Janeiro

Iniciativa do empresário Roberto Medina reuniu músicos como Anitta, Dinho Ouro Preto e Samuel Rosa

Trinta artistas se reuniram nesta terça (10) no Rio de Janeiro para gravar um vídeo que pretende levantar a autoestima da capital fluminense e de seus habitantes. O encontro teve a presença de músicos como Anitta, Dinho Ouro Preto, Fernanda Abreu e Samuel Rosa, que aceitaram o convite do empresário Roberto Medina. Juntos, gravaram o clipe para a música Valsa de uma Cidade – composição de Antônio Maria e Ismael Neto, que é uma exaltação ao Rio de Janeiro.

"O Rio de Janeiro não está nem entre as cidades mais violentas do mundo. Mesmo assim, a imagem que passamos para o restante do Brasil e para o exterior é a pior possível. É claro, vivemos um momento delicado no Rio de Janeiro, mas temos que ter a consciência de que isso vai passar. E é para ajudarmos nesse processo que pensamos nesta iniciativa", disse Medina, idealizador e um dos produtores do Rock in Rio.

"Nasci na Zona Norte e vivi em bairros mais pobres do Rio. Vi muita coisa por lá, era uma realidade muito próxima. E não é porque minha vida mudou que deixei de manter minha visão sobre a cidade. Ainda conheço pessoas que moram lá. Mas acredito, de coração, que o Rio pode se recuperar. Depende, mais do que qualquer outra coisa, da vontade dos cariocas", avaliou a cantora.