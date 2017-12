As cinco maiores tretas de 2017

CORREIO lista cinco momentos tensos que envolvem celebridades

Polêmica é o que não faltou em 2017, principalmente no mundo das celebridades. Apesar de alguns conflitos terem passado despercebidos, outras ganharam gigantesca repercussão. O ano foi cheio de momentos para os tabloides e para o público que adora uma boa #TRETA. Listamos abaixo cinco momentos tensos que envolvem celebridades do Brasil e do mundo.



● Maisa Silva X Silvio Santos

SBT foi processado por piadas de Silvio com Maisa e Dudu Camargo

(Foto: Divulgação)

Silvio Santos criou uma situação constrangedora no Programa Silvio Santos em junho O apresentador tentou convencer a atriz e apresentadora Maisa Silva a namorar Dudu Camargo, apresentador do Primeiro Impacto e queridinho do chefe do SBT. Silvio introduziu o assunto ao perguntar se Dudu Camargo estava solteiro e ele confirmou. Em seguida, Silvio afirmou que Maisa também é solteira. A garota em fez uma cara de reprovação e logo cortou o chefe: "Se for para isso, eu posso ir embora. Não estou aqui para arranjar namorado, estou aqui para participar do programa".

O apresentador insistiu. "Você tem 15 anos e eu tenho notado que você não tem namorado". Maisa não gostou da resposta. "Dá licença, Silvio. Isso é um ultraje, é constrangedor você me submeter a uma situação dessas. Eu tô aqui para jogar o jogo. Vamos jogar? Vamos", disse a garota. Prosseguindo o diálogo, Silvio disse que o jogo em seu programa foi uma forma de aproximar Maisa e Dudu, já que os dois estão solteiros. "Vai me dizer que o rapaz não é bonito?", perguntou. A garota cortou o chefe em poucas palavras. "Não faz o meu tipo". Silvio insistiu: "Mas você quer uma beleza exterior ou uma beleza interior? Você já viu o interior dele?". A garota seguiu cortando o chefe. "Não, mas também não estou a fim de ver". "Ele não faz o meu tipo", acrescentou.

Silvio seguiu elencando as qualidades do jovem apresentador, ao que Maisa passou a criticar. "Ele é engessado, não parece que é de verdade. Ele fala esquisito. Ninguém é assim o tempo inteiro. Quem gosta de quem fala 'mas bom dia!' o tempo inteiro? As pessoas gostam de gente de verdade. Ele é todo engomadinho o tempo inteiro, ele faz essa voz. Eu duvido que ele fala assim acordando. É impossível alguém ser tão formal. Eu não gosto de tanta formalidade", disse a garota.

Quando Maisa falou do próprio look, Silvio diz que ela foi se exibir para Dudu Camargo. A garota nega com veemência. "A última coisa que iria querer na vida é me exibir para o Dudu Camargo, dá licença". Silvio, então, questionou se ela tinha algo contra o rapaz, e ela nega. "Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor". Mais tarde, após receber críticas pelas respostas, Maisa se defendeu e postou um textão em suas redes sociais. O SBT, inclusive, está sendo processado pelas piadas de Silvio com Maisa e Dudu Camargo.

Leia o desabafo completo de Maisa:

Tô começando esse texto dizendo que eu não estou fazendo isso pq estou me sentindo pressionada, ou como se eu devesse explicações, e etc.

Estou fazendo pelas pessoas que têm carinho comigo e se preocupam com meu bem estar.

Minha apresentação no Programa Silvio Santos, do último domingo (18), está sendo motivo de questionamento e ataques nas redes sociais.

Isso é comum, pois vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas todos os dias.

Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário, e se posiciona, causa espanto. E muita gente se sente no lugar de tentar repreender tal atitude como se me conhecessem, ou se fossem meus pais.

Infelizmente as pessoas não conhecem os bastidores. Muito menos minha relação com o Silvio, e com outros colegas de trabalho.

Com certeza, uma parcela dos telespectadores, gostariam que eu aceitasse tudo o que aconteceu no programa, como dançar com um rapaz mais velho (mesmo eu NÃO querendo), ou beijá-lo.

Estamos aqui para trazer reflexão: até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo? Não, é não!

Recebi muitas mensagens de apoio, pelo posicionamento e por não aceitar tudo em nome do entretenimento. Eu sou uma adolescente de 15 anos como qualquer outra, me posiciono com as causas necessárias, falo o que penso, sempre mantenho minha educação, tenho o direito de liberdade de expressão, de gostar ou não gostar, e nunca precisei ficar criticando as pessoas nas redes sociais para me sentir melhor.

Agradeço o apoio e compreensão do nosso público, espero que vcs tenham uma ótima noite, muita paz, respeito e menos ódio né???

Eu faço o que amo, pras pessoas que eu amo! Não vou mudar o meu jeito para agradar a ninguém...

Espero que vocês sempre sejam quem vocês são

Um beijo!

Maisa



● Alexandre Frota X Caetano Veloso e Gilberto Gil

(Fotos: Reprodução)

Em outubro, foi a vez de Alexandre Frota roubar os holofotes na internet fazendo tweets xingando os músicos Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Na época, ele compartilhou também diversas montagens criticando o posicionamento político dos músicos.

Caetano e Gil, por outro lado, deixaram a treta correr solta nas redes sociais e levaram para a justiça os comentários do ator, que determinou que a rede social apagasse o tweet sob multa diária. Apesar do decreto, Alexandre Frota continuou a atacar os músicos que preferiram não comentar sobre o assunto pelas redes sociais. Treta!

Esse Twitter é muito foda tem cara querendo dizer o q vc deve ou não escrever querendo ensinar gramática correta ????????análise do meu Pau ???????????? — Alexandre Frota???????? (@alefrotabrasil) 15 de outubro de 2017

● Pabllo Vittar X Rico Dalasam

Com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube em julho, o clipe da música Todo Dia, da cantora Pabllo Vittar com o rapper Rico Dalasam, ficou fora de todas as plataformas digitais após a drag queen ter sido notificada judicialmente pelo rapper. Ele contesta a sua participação como co-intéprete da faixa.

Na notificação enviada para Pabllo, Rodrigo Gorky (DJ Gorky) e Arthur Gomes (Maffalda), Rico contesta que não recebe nada por ser co-intérprete da música e vinha reclamando publicamente do fato nas suas redes sociais e shows. Ele, que também escreveu a composição, quer receber mais royalties do que vinha ganhando pelo vídeo após a repercussão que teve no YouTube. Como a faixa tem muito mais visualizações do que vendas em si, os ganhos de autoralidade não se comparam que ele poderia ganhar como co-intérprete. Por isso, Pabllo não toca mais a música em shows e ignora a existência dela.

Em contranotificação obtida pelo Estadão, os advogados de Pabllo alegam que Rico concordou com todos os termos do contrato assinado em outubro de 2016. Naquele momento, DJ Gorky e Maffalda abriram mão de autoralidade para Rico ficar com 100% dos direitos autorais pela composição da música. Em contrapartida, sua participação como artista convidado na gravação da música seria gratuita, ressalvados os seus direitos de execução pública como intérprete, que são aqueles pagos diretamente pelo ECAD e sociedades autorais.

Os advogados de Pabllo fizeram proposta para Rico, condicionando o pagamento como co-intérprete a uma revisão da autoralidade da música, o que foi recusado pelos advogados do rapper, que querem manter a integralidade dos direitos autorais. “O DJ Gorky não admitirá qualquer tentativa parasitária de promoção do Rico Dalasam que vem tentando polemizar e pegar carona no sucesso estrondoso da artista Pabllo Vittar, ficando desde já Rico Dalasam notificado de que será responsabilizado civil e criminalmente por todas as eventuais declarações injuriosas ou difamatórias que emitir contra o DJ Gorky ou Pabllo Vitar”, dizem os procuradores da cantora no documento.

Pabllo usou o Twitter para mandar indireta sobre o caso: “Eu tô muito feliz amor e nada vai estragar esse momento”. Em comunicado enviado para a imprensa, os representantes de Rico Dalasam consideraram "indecorosa" a proposta feita por Gorky e afirmam que o cantor só está em busca dos seus direitos e da luta diária de artista independente. Todo Dia, foi criada por Rico depois de uma história vivida durante um carnaval em Minas Gerais. A composição já foi feita com melodia e ritmo, o que a torna 100% de titularidade do autor", dizem.





● Camila Cabello X Fifth Harmony

(Fotos: Reprodução)

Ainda no mundo da música, o universo pegou fogo entre alguns artistas. Foi assim, por exemplo, com a saída de cantora Camila Cabello da badalada Fifth Harmony, em dezembro de 2016. Diversos veículos especularam sobre o clima pesado que já se encontrava no grupo durante a presença de Cabello - como críticas desta destinadas as demais integrantes.

Em 2017, tudo piorou quando a existência da cantora foi apagada de todos os meios de divulgação do grupo - como Facebook e biografia oficial - após a saída, iniciando uma série de acusações entre ambos os lados. O grand finale da treta aconteceu no MTV Music Awards em agosto deste ano, quando Lauren, Dinah, Normani e Ally iniciaram sua apresentação jogando uma espécie de quinta integrante para o fundo do palco, em escancarada alusão à ex-parceira.



● Katy Perry X Taylor Swift

(Foto: Reprodução)

A briga entre as duas já é antiga. Antes amigas, as coisas começaram a desandar em 2014, quando Taylor declarou que a letra da música Bad Blood falava sobre sua relação com outra cantora. Após revelar não saber se era amiga de Perry, Swift disse que alguém estava sabotando sua turnê, ao tentar roubar dançarinos de sua equipe. Perry foi até o Twitter e escreveu: "Cuidado com a Regina George disfarçada de cordeiro", em referência a personagem de Meninas Malvadas.

No capítulo 2017 da treta, muitos acreditam que Katy Perry fez uma critica velada à Taylor Swift pela música Swish, Swish (lançada em agosto). A faixa falaria sobre uma suposta falta de popularidade na carreira de Taylor atualmente.

Poucos dias depois, Taylor lançou Look What You Made Me Do. No clipe da música, internautas especulam que ela teria feito pelo menos duas referências a Katy.