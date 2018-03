As cinco melhores séries adolescentes de todos os tempos

Por Caroline Neves

Série de adolescente - e para adolescente - é uma constante no universo da TV. A maioria dos plots é batida, às vezes a atuação deixa a desejar, muitas são repetitivas. Mas existem vários exemplos excelentes de "séries teens" e vamos listar aqui cinco seriados maravilhosos que têm como base as aventuras e desaventuras de adolescentes.

5. Awkward. (MTV)

Elenco: Ashley Rickards, Beau Mirchoff, Nikko Deloach, Mike Faiola, Jillian Rose Reed

O piloto começa de uma maneira não usual: Jenna Hamilton sofre um acidente bizarro que acaba se espalhando pela escola como uma tentativa fracassada de suicídio. A partir daí, vamos acompanhando a história dela, sua paixonite pelo garoto mais lindo da escola, suas dúvidas amorosas. A série tem forte subtexto de humor e é, portanto, engraçada e animada - ao mesmo tempo muito esperta e com certa pitada de cinismo. Foram cinco temporadas, exibidas pela MTV, mas a saída da criadora Lauren Iungerich, depois da terceira temporada, causou uma queda na qualidade.

(Foto: Divulgação)

4. Freaks and Geeks (NBC)

Elenco: Linda Cardellini, John Francis Daley, James Franco, Samm Levine, Seth Rogen, Jason Segel, Martin Starr, Busy Phillips

Foi somente uma temporada, mas que temporada! A história traz dois grupos de amigos que representam perspectivas, de certo modo, de outsiders na adolescência, os "freaks" (loucos) e os "geeks" (nerds). No centro está Lindsay Weir (Linda Cardellini, de ER), que sempre foi uma aluna estudiosa e de repente começa a se desinteressar da escola e passar por mudanças. Ela arruma novos amigos, vividos por James Franco, Seth Rogen, Busy Phillips e Jason Segel. Do outro lado está o irmão mais novo de Lindsay, Sam (John Francis Daley), que também começa a navegar os mares da puberdade com seus amigos neuróticos. Imperdível.

(Foto: Divulgação)

3. My So-Called Life (ABC)

Elenco: Claire Danes, Jared Leto, A.J. Langer, Bess Armstrong, Wilson Cruz, Devon Gummersall, Devon Odessa, Lisa Wilhoit, Tom Irwin

Sucesso na década de 1990, a série de Edward Zwick e Marshall Herskovitz também teve somente uma temporada, mas que deixou sua marca na história da TV. A então novata Claire Danes deu vida a Angela, uma adolescente de 15 anos que vive os conflitos de identidade tradicionais da idade. Os episódios mostram sua relação com os pais, seus amigos e o amor platônico por Jordan Catalano, interpretado por Jared Leto.

(Foto: Divulgação)

2. Veronica Mars (CW)

Elenco: Kristen Bell, Percy Daggs III, Teddy Dunn, Jason Dohring, Sydney Tamiia Poitier, Francis Capra, Ryan Hansen, Kyle Gallner, Tessa Thompson, Julie Gonzalo, Chris Lowell, Tina Majorino, Michael Muhney, Enrico Colantoni

Uma espécie de Nancy Drew moderna, Veronica Mars é uma história de detetive - com o investigador, no caso, tendo que frequentar a escola, conviver com o abandono da mãe e enfrentar seus dramas amorosos. Veronica é uma personagem feminina forte, espirutosa, sempre com uma resposta na ponta da língua e um improviso para conseguir se safar das situações improváveis que surgem em sua vida. A personagem central é vivida com charme por Kristen Bell. A série tem um humor claro e também um clima de neo-noir. Os chamados "casos da semana" dividem espaço com conflitos mais longos. Na primeira temporada, a investigação envolve a morte da melhor amiga de Veronica, que representa um divisor de águas em sua vida.

(Foto: Divulgação)

1. Friday Night Lights (NBC/Directv)

Elenco: Kyle Chandler, Connie Britton, Taylor Kitsch, Zach Gilford, Jesse Plemons, Aimee Teegarden

A série é centrada em um time escolar de futebol americano, mas vai muito além. Com sensibilidade e carinho, mostra os problemas enfrentados pelos adolescentes. Tem como trunfo, também, um casal de adultos muito crível.

Assista ao vídeo do Comentários em Série sobre FNL:

(Foto: Divulgação)