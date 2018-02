Ás de Copas do Baralho do Crime se passava por empresário em Sergipe

Quadrilha liderada por ele é suspeita de mais de 50 homicídios

Cassinho tinha 10 mandados de prisão em aberto contra ele (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil baiana prendeu em Estância, interior de Sergipe, Cássio dos Santos Oliveira, o Cassinho, 30 anos. Segundo as investigações, apesar de liderar uma quadrilha que teria cometido mais de 50 homicídios, ele se passava por empresário na cidade sergipana, para não despertar suspeita.

O bando comandado por Cassinho, ainda de acordo com a polícia, atuava nas localidades de Vila de Abrantes, Catu de Abrantes, Jauá e Arembepe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

No total, havia 10 mandados de prisão em aberto contra Cassinho, que era o Ás de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A captura dele ocorreu na sexta-feira (23), na casa onde ele morava, no bairro Alecrim, em Estância. Segundo a titular da 26ª Delegacia (Abrantes), delegada Danielle Monteiro, que coordenou as investigações que terminou com a prisão do traficante.

No momento da prisão, foi encontrado com ele um revólver calibre 38, municiado. A arma será submetida à comparação balística para verificar se foi utilizada em algum dos crimes investigados.

A polícia chegou a Cassinho depois de localizar uma loja de confecções pertencente à companheira dele, em Estância. Após ser interrogado, o traficante foi encaminhado para o sistema prisional.