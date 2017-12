As reações de pobres e ricos quando Papai Noel não esquece ninguém

Para a criança que mora num prédio do Itaigara ou nas ruas do Centro, a alegria de ganhar presente é a mesma

Cada um tem o Papai Noel que pode. Na Avenida Sete de Setembro, para crianças que estavam na calçada, ele era careca, usava óculos e dirigia um táxi. Uma bola de plástico surgiu da janela e o menino Isaías Carlos, 13 anos, recebeu e já correu para o abraço. A alguns quilômetros dali, no Parque da Cidade, no Itaigara, os irmãos Eduardo, 8 anos, e Giovana, 5, pedalavam suas bicicletas novinhas em folha. Quando Noel chegou, eles dormiam tranquilos e os presentes apareceram como num passe de mágica.

No dia do Natal, apesar das diferenças abissais entre um mundo e outro, era possível enxergar muita coisa em comum naquelas crianças. O mesmo sorriso, a mesma alegria. “A gente fica aqui na rua, a gente dá esse plantão na véspera e no dia de Natal só para ver eles sorrindo. Nada paga a sensação que eu sinto quando vejo essa alegria”, explicou a desempregada Carla Santos da Silva, 33.





Moradora de rua, ela estendeu alguns papelões na calçada e ficou em um ponto estratégico, entre a Avenida Sete e o Politeama. Além de Isaías, ela recolhia brinquedos para Thierry, 7, e Davi, 1 ano. “Natal é em família, né? E minha família são meus três filhos. Olha como eles estão felizes”, apontou Carla, que se juntou a dezenas de outras famílias de baixa renda que também recolhiam presentes de quem passava pelo Centro de Salvador disposto a contribuir.

No Parque da Cidade, os pais de Eduardo e Giovana também vibravam com a alegria dos filhos, mas sem perder de vista a consciência de que o Natal não chega igualmente para todos. “A gente tenta colocar para eles que ninguém tem tudo. Claro, tivemos condições de comprar duas bicicletas, fazemos questão de manter a fantasia do Papai Noel, mas não estimulamos o consumismo”, afirma o dentista Luciano Castelucci, 48.

Os irmãos Eduardo, 8 anos, e Giovana, 5, estreiam suas bicicletas novas no Parque da Cidade, ao lado dos pais

Para ele, o segredo é quebrar os parâmetros de comparação com os que têm mais condições. A referência tem que ser os que sequer recebem a visita do Papai Noel. “Eles chegam da escola dizendo que fulano tem o brinquedo tal e cicrano tem o celular tal, o tablete ou a mochila tal. É aí que a gente mostra que muitas crianças têm muito menos do que eles. Muitas crianças não ganham presentes de Papai Noel”, lembra Luciano. “Eles precisam estar satisfeitos com o que têm. Se não for assim, vão se tornar adultos frustrados. Ninguém tem tudo”, conclui o dentista.

De volta ao Centro da cidade, justamente uma pessoa que quase nada tem viajou mais de 450 km para fazer a alegria dos sete sobrinhos. Desempregada, a transexual Joelma Mendes, 23, veio de Aracaju para passar o Natal nas ruas de Salvador.

“Vim pegar presentes doados e levar para os meus sobrinhos. Soube que aqui rolava mais brinquedos. Estou achando ótimo. Realmente valeu a pena”, disse Joelma.

Mas, como essa Mamãe Noel da vida real – e sergipana – conseguiu vir de tão longe sem um real no bolso e sem trenó? Viajou com a ID Jovem – a identidade social que possibilita vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual.

“Em dois dias aqui já fiz alguns amigos. Carla é um deles. O espírito do Natal também está nas ruas”, disse, abraçando a mãe de Davi, Isaías e Thierry, este último contando as notas de R$ 2 e as moedas que juntou das doações. “Aqui é para comprar meu caderno”, disse Thierry, preocupado com a volta às aulas, apesar de morar na rua com a mãe.

“Eles estudam. Apesar da alegria, quero que eles passem muitos natais melhores do que esse”, diz Carla.

Sem a mínima preocupação com o material escolar, a pequena Nalu, 4 anos, também curtia sua bicicleta nova no Itaigara. Ganhou também uma boneca e um kit de médico. Mais sorte do que ter sido lembrada por Papai Noel, só o fato de ter avós conscientes da realidade social. Tanto que, para cada um dos presentes que ganhou, Nalu terá que doar um brinquedo antigo para uma criança carente.