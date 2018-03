Assaltantes fazem arrastão em frente de faculdade em Ondina 

Lanchonete, estudantes e pedestres foram assaltados

Um dupla de assaltantes promoveu um arrastão na noite de quinta-feira (15), por volta das 20h30, na Rua Macapá, em Ondina. De acordo com a Polícia Militar, equipes da Operação Ronda Universitária faziam incursões no bairro do Rio Vermelho, quando foram informados que dois homens armados, num veículo GM Agile, cor cinza, estavam praticando assaltos na região.



No local, os PMs foram informados que os assaltantes roubaram estabelecimentos comerciais, estudantes e pedestres que estavam em frente à Faculdade Social da Bahia (FSBA). Testemunhas afirmaram que o arrastão começou no Restaurante Neto's.



Depois de praticar os assaltos, os bandidos abandonaram o carro no Rio Vermelho. Por volta das 22h20, uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ondina-Rio Vermelho), encontrou o Agile abandonado na Rua Deputado Cunha Bueno.



“Durante a averiguação, foi constatado que o automóvel foi roubado por volta das 19h40, na Av. Vasco da Gama. O veículo foi conduzido e apresentado na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRRFV)”. explicou a PM.



Apesar das buscas ninguém foi preso. O caso será invetigado pela 7ª Delegacia (Rio Vermelho). Procurada, a FSBA informou que não iria se posicionar pois o fato não ocorreu nas dependências da instituição.

Estudantes da FSBA afirmam que essa é a segunda ocorrência do tipo nesta semana. "Na terça-feira (13), foi a mesma coisa. Passou um carro e roubou várias pessoas aqui na frente", relatou uma estudante que prefere não se identificar.

Outra estudante conta que, por conta dos assaltos, só sai em conjunto com outros colegas. "Não podemos mais ficar aqui na frente da faculdade. Está muito perigoso".