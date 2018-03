Assessora de Marielle deixa o Estado do Rio

O nome da assessora e seu destino não foram divulgados, por questão de segurança

A assessora da vereadora Marielle Franco (PSOL) que sobreviveu ao ataque de criminosos que culminou na morte da ativista e de seu motorista, Anderson Gomes, na última quarta-feira (14), deixou o Estado do Rio no fim desta semana para se proteger.



O nome da assessora e seu destino não foram divulgados, por questão de segurança. Ela está sob acompanhamento psicológico, segundo correligionários.



A assessora estava à esquerda de Marielle, no banco traseiro do carro, e escapou dos tiros porque eles foram disparados na diagonal - por isso atingiram também o motorista.



Atingida por estilhaços, ela recebeu atendimento médico e, ainda na madrugada de quinta-feira (15), prestou depoimento à Delegacia de Homicídios do Rio, que investiga o caso.



Às autoridades, a assessora contou que não percebeu a movimentação do carro que seguia o veículo onde se encontrava, junto com Marielle Franco. Ela também disse que não viu nenhum suspeito na hora do ocorrido.