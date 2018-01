Associação de taxistas solicita que não haja aumento de tarifa em Salvador

Em enquete, maioria defende manutenção do valor para não perder passageiros

Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

A Associação Geral dos Taxistas (AGT) solicitou à Prefeitura de Salvador que não haja aumento do valor da tarifa de táxi em 2018. O pedido foi feito nesta quarta-feira (17) através de documento enviado pela Associação Geral de Taxistas (AGT) ao titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Fábio Motta, e ao coordenador de táxis e transportes especiais da pasta, Marcelo Tavares.

No documento, a AGT alega que teme uma possível redução do número de passageiros que optam por este sistema de transporte, já que o país vive um cenário político de crise, com dificuldades financeiras, e há uma grande concorrência com outros serviços de transporte particular, seja o clandestino ou aquele realizado por aplicativos como o Uber.

Também contou na decisão o resultado de uma enquete realizada entre os taxistas, onde a maioria dos votantes disse preferir que não haja reajuste da tarifa. Foram 2.440, 1.509 dos quais votando contra o aumento e 933 a favor. Ao todo, 35,57% dos licenciados para exercer a atividade em Salvador manifestaram sua opinião na pesquisa.

Segundo ano

Se a proposta for aceita pela Semob, este será o segundo ano consecutivo em que os taxistas pedem para que não ocorra alteração na tarifa. O último reajuste foi feito em 2016.

A bandeirada atualmente custa R$ 4,81, o km rodado na bandeira 1 fica em R$ 2,42 e na bandeira 2 em R$ 3,38. São cobrados R$ 24,12 pela hora parada.

Confira a íntegra do documento, assinado pelo presidente da AGT, Ademilton Paim. Ele não foi localizado para comentar o pedido.