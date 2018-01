Associação inscreve para cursos gratuitos de capacitação profissional

É preciso comprovar renda; cursos oferecidos vão de panificação a serigrafia

A Associação Pero Vaz Velha abre nesta quinta-feira (11) 1.200 vagas para cursos gratuitos que serão ministrados por instrutores do convênio da associação com o Sesc. As vagas são para pessoas de Salvador e Região Metropolitana.

Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e de renda. Caso o interessado seja beneficiário do Bolsa Família, precisa levar também comprovante de recebimento atualizado do benefício.

Interessados podem buscar mais informações pelo número (71) 3163-9318. A associação fica na Rua Pero Vaz Velho n° 282, Pero Vaz. Os cursos fazem parte do programa Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) da parceria SESC/Bahia e Associação Pero Vaz Velha.

Veja os cursos oferecidos:

CURSO DIA DA SEMANA TURNO Confeitaria Quarta-feira Manhã e tarde Doces e salgados Sexta-feira Tarde Congelamento Sexta-feira Manhã Culinária natural Quinta-feira Tarde Panificação Terça-feira Manhã Tortas Quinta-feira Manhã Escultura em legumes Terça-feira Tarde Corte e costura básica Quinta-feira Manhã e tarde Corte costura decoração Sexta-feira Manhã e tarde Corte costura c/ malha Terça-feira Manhã e tarde Maquiagem Quarta-feira Manhã e tarde Bordado a maquina Quarta-feira Manhã Bordado com pedrarias Quarta-feira Manhã Bordado a mão Sexta-feira Manhã e tarde Bordado c/ fitas Quarta-feira Manhã Bonecas Quarta-feira Tarde Serigrafia Terça e sexta-feira Manhã e tarde Crochê Sexta-feira Tarde Embalagem Quinta-feira Tarde Arte em jornal Quarta-feira Manhã AFF Terça-feira Tarde Arte com retalho Quarta-feira Tarde Trança e Mega Quinta-feira Tarde Arte em balões Terça-feira Tarde Artes em balões Sexta-feira Manhã Biscuit Terça-feira Manhã Decoração de festa Quinta-feira Manhã Fotografia c/ celular Quinta-feira Manhã e tarde Pintura em tecido Sexta-feira Manha e tarde Grafitismo quinta-feira Manhã