Asteroide passará pela Terra a uma distância menor que a da Lua

Nasa diz que ele 'passará com segurança' perto do nosso planeta

O asteroide 2018 CB passará a uma distância equivalente a um quinto do caminho da Lua até a Terra nesta sexta-feira (9), às 20h30, de acordo com a agência espacial dos Estados Unidos (Nasa).

O 2018 CB tem entre 15 e 40 metros e será estudado pela Nasa. Segundo os astrônomos, esse asteroide chegará a 64 mil quilômetros do nosso planeta. Mesmo assim, a Nasa diz que ele "passará com segurança" perto da Terra.

"Embora o 2018 CB seja muito pequeno, ele pode ser maior que o meteoro de Cheliabinsk, que invadiu a atmosfera da Rússia há exatos cinco anos", disse Paul Chodas, diretor do NEOO, na Califórnia. "Os asteroides deste tamanho não chegam tão perto do nosso planeta com frequência – talvez apenas uma ou duas vezes por ano", completou.

O meteoro de Cheliabinsk entrou na atmosfera da Rússia no dia 15 de fevereiro de 2013. Alguns moradores da cidade chegaram a pensar que uma guerra nuclear estava começando.