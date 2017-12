Atacante Denilson é o primeiro reforço do Vitória para 2018

O novo contratado tem 22 anos e defendeu o São Paulo no Brasileirão

A primeira contratação do Vitória para a temporada 2018 é para o setor ofensivo. O atacante Denilson, 22 anos, vai defender o Leão no próximo ano.

Denilson pertence ao clube espanhol Granada, mas atuou no Brasil esse ano. No primeiro semestre ele vestiu as cores do Avaí e foi um dos destaques do vice-campeonato da equipe catarinense no estadual ao balançar a rede oito vezes em 21 partidas.

Depois de se destacar, o atacante foi contratado pelo São Paulo para defender a equipe do então técnico Rogério Ceni no segundo semestre. Na equipe paulista, não se firmou. Fez 12 jogos e apenas um gol. O tricolor tinha a opção de compra ao final do contrato, mas

Atacante de beirada, Denilson foi revelado nas categorias de base do Fluminense e será emprestado ao Vitória pelo Granada até dezembro de 2018.

A contratação só será anunciada oficialmente pelo clube após a realização dos exames médicos, que acontecerão a partir do dia 2 de janeiro, na Toca do Leão. A apresentação do elenco está marcada para o dia 3.

QUASE CERTO



Outro jovem jogador que deve defender o Vitória em 2018 é Caíque Sá. O lateral-direito, 25 anos, deve ter seu contrato renovado. “Está bem encaminhado, andando bem, faltam apenas detalhes do contrato, mas acho que não vai ter problema”, afirmou o empresário do jogador, Luciano Rêgo.