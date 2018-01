Ataque com 'ambulância-bomba' deixa mais de 60 mortos e 150 feridos em Cabul

Por se tratar de um dia útil no Afeganistão, a região estava bastante movimentada no momento do atentado

Pelo menos 63 pessoas morreram e outras 151 ficaram feridas durante a explosão de uma "ambulância-bomba" em Cabul, no Afeganistão, na manhã deste sábado (27). As informações são do Ministério da Saúde afegão. O Talibã reivindicou a autorida do atentado.

No bairro onde aconteceu a explosão estão prédios governamentais, além de embaixadas estrangeiras. Por se tratar de um dia útil no Afeganistão, a região estava bastante movimentada no momento do atentado. "O suicida usou uma ambulância para passar pelos postos de controle. No 1º controle disse que transportava um paciente para o hospital Jamuriat. No segundo posto de controle, foi identificado e detonou os explosivos", explicou à AFP Nasrat Rahimi, porta-voz do ministério do Interior.

A explosão foi tão potente que abalou a capital afegã e deixou vários estabelecimentos com as janelas quebradas em bairros próximos. O atentado foi reivindicado pelo porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, no WhatsApp: "Um mártir explodiu seu carro-bomba perto do ministério do Interior, onde estavam muitas forças policiais", segundo a France Presse.



O ataque acontece uma semana após o cerco do grupo terrorista Talibã ao Hotel Intercontinental da capital afegã, que terminou com 25 mortos (13 estrangeiros), de acordo com a última estimativa divulgada pelo governo do Afeganistão. No cerco que durou mais de 12 horas, cinco terroristas morreram no confronto com as forças de sergurança.