Ataque do Estado Islâmico na Síria mata 29 pessoas

Intensos combates ocorreram na área de Saba al Bayar, ao leste da população de Al Qariatain, em Homs

Pelo menos 29 pessoas morreram nas últimas horas em um ataque do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) contra posições das forças governamentais sírias em zonas desérticas do leste da província central de Homs, informou hoje (10) o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Intensos combates ocorreram na área de Saba al Bayar, ao leste da população de Al Qariatain, em Homs.

A fonte precisou que há 17 soldados e milicianos pró-governo mortos, entre os quais alguns estrangeiros, enquanto o EI perdeu 12 de seus combatentes nesses enfrentamentos.

O Observatório destacou que, no último mês, pelo menos 221 membros das forças leais ao Governo de Damasco faleceram em combates contra os jihadistas na zona de Al Bukamal, no nordeste do país e fronteiriça com o Iraque, e no sul de Damasco.

Nas últimas semanas, o EI tomou o controle do bairro de Al Qadam no sul da capital da Síria, após confrontos contra as tropas fiéis ao presidente Bashar Al-Assad.