Ataque em mercado na França já deixa pelo menos três mortos

Suspeito foi morto a tiros pelas forças policiais do país

Um homem armado matou pelo menos três pessoas em um ataque a um supermercado no sul da França, de acordo com o Ministério do Interior. Segundo autoridades, aparentemente tratava-se de um ataque terrorista e o suspeito foi morto a tiros pelas forças de segurança.



Autoridades do país disseram que o homem invadiu a loja do Super-U na cidade de Trèbes, abrindo fogo e fazendo reféns. A polícia levou negociadores a falar com o homem.



Momentos antes do ataque ao supermercado, um carro avançou sobre um grupo de homens em Carcassonne, oito quilômetros a oeste de Trèbes, e um homem abriu fogo. Um policial ficou ferido. A polícia investiga se os dois episódios estão relacionados.