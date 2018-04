Ele e a Rússia negam que tenha havido o uso de armas químicas em um ataque neste mês

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, afirmou neste domingo que os ataques aéreos do Ocidente contra seu país foram acompanhados por uma campanha de "mentiras" no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Assad falou a um grupo de políticos da Rússia em visita e suas declarações foram veiculadas pela imprensa estatal.

O líder sírio e a Rússia negam que tenha havido o uso de armas químicas em um ataque neste mês a um subúrbio de Damasco, Douma, que era controlado por rebeldes. O uso desse tipo de arma foi o argumento dado por Estados Unidos, Reino Unido e França para atacar com mísseis a Síria, no início do sábado (hora local).

Assad disse aos visitantes que os três países que realizaram o ataque lançaram uma campanha de "mentiras e desinformação" contra a Síria e a Rússia.

O Conselho de Segurança da ONU está em um impasse sobre como lidar com o conflito sírio, que já dura sete anos, e com o suposto uso de armas químicas. A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança, com poder de veto, e é também aliada próxima de Assad. Fonte: Associated Press.