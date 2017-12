Até 1º de janeiro, Boca do Rio reúne shows e atividades culturais

Apresentações são na Arena Daniela Mercury

Misture num mesmo palco atrações musicais locais e nacionais, uma roda-gigante de 36 metros, tirolesa, feira de economia criativa e gastronomia. O resultado desse caldeirão cultural poderá ser conferido até o dia 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, agora localizada na Boca do Rio, no Parque dos Ventos.

Ivete Sangalo realiza último show antes de se afastar dos palcos para cuidar das suas gêmeas (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Hoje e amanhã, a abertura dos portões será às 16h. No domingo e segunda, a entrada será às 15h. Além da programação no palco do Festival Virada Salvador, cinco representantes da cultura afro na Bahia foram convidados para fazer a abertura da festa, na forma de cortejo. Hoje e amanhã, às 17h, Muzenza e Cortejo Afro, respectivamente, dão início às atividades. Nos dias 31 e 1º, a abertura fica por conta do Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy, às 16h.

Os grandes shows terão início às 18h30, com duração média de 1h30. No entanto, enquanto os organizadores trocam os equipamentos do cenário para o início do novo espetáculo, haverá apresentação do grupo FitDance para manter a plateia em clima de festa. Além do espaço gratuito, o público também poderá contar com dois camarotes: um a preço popular e outro com mais atrações.

Caldeirão cultural

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) Isaac Edington, a proposta do Festival Virada é fortalecer a plataforma de negócios da cidade, promovendo não apenas um dia de evento, mas cinco dias de grade variada para agradar a todos.

“O Festival na Praça Cayru era bom, mas nesse espaço diferenciado, ele ficará ainda melhor, com maior acessibilidade e respeito à vocação litorânea da capital baiana”, completa, ressaltando que a programação variada possibilita que os fãs de ritmos diversos possam aproveitar os shows. “Se houver alguma atração que não interesse, há a possibilidade de diversão nos equipamentos, na feira ou mesmo na praça de alimentação”, completa.

Vale salientar que a roda-gigante foi sucesso no Rock in Rio e no Vila Mix de Goiânia. A estrutura tem 36 metros de altura e é toda iluminada em LED. O equipamento tem capacidade para receber até 140 pessoas de uma só vez.

Virada

Pelo terceiro ano consecutivo, a cantora Ivete Sangalo comandará a contagem da virada de ano. No repertório do último show que faz antes do nascimento das gêmeas, Ivete leva para o público as canções consagradas da carreira, bem como hits mais recentes, sucesso nas rádios e plataformas digitais, como Cheguei Pra Te Amar, parceria com Mc Livinho, e À Vontade, dueto com Wesley Safadão. “Tocar em Salvador é sempre maravilhoso! Agora, tocar em Salvador na virada do ano, no Réveillon, isso é a garantia de um ano novo com muita sorte, com muitas perspectivas, muita alegria, muitas realizações”, diz a cantora, antes da parada nas atividades de palco.

Wesley Safadão é uma das atrações preferidas do grande público que poderá conferir a apresentação do artista no sábado, 30, na Arena Daniela Mercury(Foto: Arisson Marinho)

O público que acompanhar a passagem do ano do Festival Virada Salvador vai conferir também a queima de fogos que está sendo preparada para receber 2018. Como tradicionalmente ocorre, Daniela Mercury se apresenta no primeiro dia do ano. “Ela sintetiza o talento do artista baiano”, conclui Isaac.

Contagem Regressiva

Hoje

18h30 Rafa e Pipo Marques

20h Skank

21h30 Luan Santana

23h Claudia Leitte

0h30 Saulo

2h Solange Almeida

Sábado, 30

18h30 Olodum

20h Carlinhos Brown e

Timbalada

21h30 Wesley Safadão

23h Jota Quest

0h30 Matheus e Kauan

2h Leo Santana

Domingo, 31

18h30 Amanda Santiago

20h Bell Marques

21h30 Jorge e Mateus

23h Ivete Sangalo

0h30 Marília Mendonça

2h DJ Alok

3h30 Psirico

Segunda-feira, 1º

18h30 Danniel Vieira

20h Margareth Menezes

21h30 Daniela Mercury

23h Mariene de Castro