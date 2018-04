Atenção aos prazos de inscrição

Por Lucy Barreto

Atenção concurseiros! Três seleções com vagas para a Bahia encerram as inscrições esta semana. Hoje (16) é o último dia para se candidatar a uma das 16 vagas abertas pelo Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil. A taxa é de R$ 120 e a remuneração inicial (primeiro-tenente) de R$ 7.796. As vagas têm restrições, o candidato ou candidata, além de graduação em Engenharia, deve ter, no máximo, 36 anos e, no mínimo, 1,56 de altura. Outro concurso nacional com postos no nosso estado é o da Liquigas, cujas inscrições se encerram amanhã (17). São 794 vagas, sendo que apenas 99 são para contratação imediata. Existem postos para os níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.733,36 a R$ 4.894,08. A depender do cargo, a taxa sai por R$ 37, R$ 47 ou R$ 67. A quinta (19) é o último dia para os interessados em ingressar na Câmara Municipal de Feira de Santana. A inscrição varia de R$ 44 a R$ 74 e o salário de R$ 1.049,14 a R$ 3.640,63. No total, são 37 vagas disponíveis para níveis médio, técnico e superior.

Lapidação

O curso de lapidação semimecânica básica do Centro Gemológico da Bahia (CGB) começa dia 7 de maio. As aulas vão até o dia 5 de junho, com uma carga horária de 80 horas e investimento de R$ 700. As Inscrições devem ser feitas no SENAI – Dendezeiros. Mais informações pelo telefone: 71 3326-1747.