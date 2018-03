Atentado suicida em Cabul deixa pelo menos 26 mortos e 18 feridos

O grupo atacado era formado principalmente por jovens

Pelo menos 26 pessoas morreram e 18 ficaram feridas nesta quarta-feira (21), em atentado suicida ocorrido perto de uma multidão que celebrava o primeiro dia do ano novo afegão em Cabul, segundo informações de fontes oficiais passadas à Agência EFE.

Um homem-bomba detonou os explosivos que carregava em seu colete, por volta das 12h (hora local, 4h30 de Brasília), entre a Universidade de Cabul e o Hospital Aliabad, contra um grupo de pessoas que estavam a caminho de um templo da região para celebrar o ano novo, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi.

"Por enquanto, temos 26 pessoas mortas e 18 feridas", afirmou a fonte.

O grupo atacado, formado principalmente por jovens, seguia para o templo Kart-e-Sakhi, localizado nas imediações de onde aconteceu a explosão, para participar das festividades de Nawroz, o ano novo.

Por enquanto, nenhum grupo reivindicou a autoria da ação.

No último sábado (17), três civis morreram e quatro ficaram feridos em um ataque suicida dos talibãs com carro-bomba, nas imediações de um parque industrial em Cabul.

O atentado de hoje se soma a outros ocorridos na capital afegã este ano. O maior ocorreu no final de janeiro e foi feito pelos talibãs, com uma ambulância-bomba que explodiu em um bairro do centro de Cabul, matando mais de 100 pessoas.