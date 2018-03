Atento abre 1.500 vagas no país; Bahia tem oportunidades

por Lucy Barreto

A empresa Atento anunciou a abertura de 1.404 vagas de trabalho nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraíba e Sergipe. São 1.354 oportunidades para área de atendimento ao cliente e 50 para consultores de vendas. Especificamente na Bahia, a empresa está ofertando vagas nas cidades de Jequié (BA) e Teixeira de Freitas (BA) na função de consultor de vendas. Os interessados devem ter experiência com vendas porta-a-porta e veículo próprio. Para todas as posições a empresa tem como exigência a conclusão do ensino médio e o candidato deve residir no município referente à vaga. É possível se candidatar até 01 de abril enviando e-mail para recrutamento@atento.com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais, Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento).

Temporada de estágios

A empresa de gases Air Liquide está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. Há oportunidades para Simões Filho, na Bahia, além de São Paulo (SP), Campinas (SP), Contagem (MG), Canoas (RS) e Curitiba (PR). Inscrições até 21 de abril, pelo site www.airliquide.com.br, no menu “Programa de Estágio”. Podem participar da seleção estudantes dos cursos de Engenharia Química, Psicologia, Administração e Economia.