Atirador mata dois estudantes e fere 17 em escola nos EUA

Suspeito está sob custódia e será acusado de homicídio e tentativa de homicídio

Duas pessoas foram mortas e ao menos 17 ficaram feridas nesta terça-feira, 23, em uma escola no Kentucky, nos EUA, informou o governador Matt Bevin, acrescentando que o atirador está sob custódia. Segundo a polícia, ele será acusado de homicídio e tentativa de homicídio.

Uma menina de 15 anos morreu na hora e um menino com a mesma idade morreu no hospital. Cinco dos feridos não foram baleados. Os disparos foram feitos na Marshall County High School em Benton, um povoado a cerca de 193 km a noroeste de Nashville. O caso é mais um de ataques com arma de fogo semelhantes em escolas americanas. As causas do ataque estão sendo investigadas.

"Tiroteio trágico na Marshall County HS. O atirador está sob custódia. Uma vítima confirmada, várias feridas. Ainda não se sabe muito", disse o governador de Kentucky, Matt Bevin, em sua conta no Twitter, pouco tempo depois dos primeiros alertas sobre o caso.

Darlene Lynn, da Gestão de Emergências do Condado de Marshall, disse à emissora WDRB-TV que alguns dos cidadãos feridos foram transportados de helicóptero para receber tratamento médico. A polícia afirmou que a escola foi fechada e as vias de acesso ficaram bloqueadas.

A treinadora da equipe de futebol do colégio ressaltou que todos os atletas estão a salvo. "Jamais teria pensado que algo assim aconteceria em um povoado pequeno como o nosso", disse Savana Smothers.