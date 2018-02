'Atiraram no meu pai dentro de casa', conta participante do BBB

Gleici revelou que seu pai morreu na frente da filha pequena

Depois de Patrícia, participante do BBB, contar sobre a morte de seu pai, que foi assassinado em um assalto, outra moradora da casa pontuou a violência do país em uma história própria. Gleici revelou aos brothers que o seu pai morreu de forma semelhante. "Meu pai levou um tiro dentro de casa", declarou a sister, na manhã desta quinta-feira (1).



"Chegou um homem e simplesmente atirou nele na sala, dentro de casa. A esposa dele e a filha pequena viram tudo", relatou a acriana, refletindo sobre os traumas que a situação pode causar. Em tom de seriedade, o parceiro de confinamento Viegas questionou a sister sobre o que aconteceu para matarem ele. "Ele era usuário de drogas, eu acho que ele devia alguma coisa", respondeu. Ao contrário de Patrícia, a estudante de filosofia afirmou ter ficado chocada, mas disse que não sofreu tanto quanto a colega. "Eu não tinha muito contato com ele", falou, encerrando o assunto.