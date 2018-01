Atitude positiva e combativa na luta contra a Aids

Filme 120 Batimentos por Minuto volta aos anos 90 para contar história do grupo ativista francês Act Up

França, início dos anos 1990. O grupo ativista Act Up está intensificando seus esforços para que a sociedade reconheça a importância da prevenção e do tratamento em relação a Aids, que mata cada vez mais há uma década. Recém-chegado ao grupo, Nathan (Arnaud Valois) logo fica impressionado com a dedicação de Sean (Nahuel Pérez Biscayart) junto ao grupo, apesar de soropositivo com sérias implicações.

É o cenário do drama, com forte acento pop, 120 Batimentos Por Minutos, dirigido por Robin Campillo. Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes, a trama apresenta a história do grupo francês que, nos anos 1990, ficou conhecido por promover ações não-violentas em defesa da prevenção e do tratamento em relação à Aids.

Mais do que entregar um filme institucional sobre a organização, o diretor investe firme no cinema ativista para compor um amplo painel do cenário homossexual da época, com seus prazeres, riscos e preconceitos. Importante nos dias de hoje, em que há avanços concretos de casos de Aids, 120 Batimentos por Minutos tem como maior qualidade justamente sua função social pela abrangência e o profundo conhecimento sobre o universo retratado.

Bastante didático em relação aos ideais e modo de funcionamento do Act Up, o longa-metragem aos poucos traça um panorama não apenas sobre o grupo, mas também seus principais expoentes. Cada um deles representa uma vertente desse momento em particular, onde é preciso não apenas batalhar por mais ação junto ao poder público e as empresas farmacêuticas, mas também sobreviver.





