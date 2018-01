Presidente americano se referiu a imigrantes africanos e caribenhos como vindos de “países de merda” em reunião com legisladores sobre imigração

A expressão “lugar de merda” foi projetada, ao lado de outras mensagens, na fachada de um hotel Trump em Washington, após anúncios de que o presidente dos Estados Unidos usou essa expressão preconceituosa para se referir e imigrantes do continente africano, de El Salvador e do Haiti. Donald Trump teria se referido a esses locais como “países de merda” durante uma reunião com legisladores sobre imigração.

O comentário ofensivo, negado por ele, mas confirmado por um senador americano presente, desatou uma chuva de críticas ao redor do mundo. “Não é morador de (Washington) DC? Precisa de um lugar para ficar? Experimente esse lugar de merda. Esse é um lugar de merda”, dizia uma das frases projetadas na entrada do Trump International Hotel, no centro de Washington.

Emoticons de fezes também foram projetados sobre a entrada do hotel, enquanto a palavra “merda” aparecia em caixa alta sobre eles.

Os vídeos da ação foram publicados na conta do Twitter de Robin Bell, que já realizou outras projeções de protesto nos EUA.