Atlântico perde para a Juazeirense e é rebaixado no Baianão

Time de Lauro de Freitas não venceu nenhuma partida no estadual de 2018

O Atlântico está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Baiano. A queda foi sacramentada nesta quarta-feira (7), quando o time de Lauro de Freitas recebeu a vice-líder Juazeirense, em Pituaçu, e perdeu por 3x1.

A campanha do Atlântico no Baianão foi discreta. Dos 27 pontos disputados, o time somou apenas dois. Empatou com o Jacuipense, na 4ª rodada, e com o Bahia de Feira, na 8ª rodada. Ao todo, foram nove partidas, com dois empates e sete derrotas. O time não venceu nenhum jogo.

Foram nove gols feitos e 18 sofridos.