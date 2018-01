Atleta do Touro que bateu cabeça em jogador do Bahia recebe alta

Meia-atacante Dinda foi liberado do HGE na tarde deste domingo

Após ficar mais de uma hora desacordado por conta de um choque na cabeça, o meia atacante Dinda, jogador do Fluminense de Feira, ficou internado no Hospital Geral do Estado (HGE) no sábado, mas já recebeu alta neste domingo (28). Em uma disputa de bola aérea, Dinha bateu a cabeça em Everson, jogador do Bahia, durante partida realizada na noite deste sábado (27).



Neste domingo (28), o jogador passará por mais uma tomografia para avaliar se não houve de fato nenhuma lesão

Foto: Divulgação

Ambos foram substituídos, mas Dinda permaneceu desacordado e foi socorrido ao HGE. O atleta realizou exames e acordou no sábado, mas continuou em observação até o início da tarde de domingo. "Ele fez uma tomografia e nada foi encontrado. Como foi um choque muito forte e ele ficou muito tempo desacordado, os médicos preferiram continuar avaliando a evolução do quadro", conta Zé Chico, presidente do Flu de Feira.

Como nenhum problema foi encontrado, Dinda acabou sendo liberado do hospital. Ele só deve voltar aos treinos em uma semana. O procedimento é padrão para casos em que houve choque de cabeça. No domingo (4), o Flu enfrenta o Jequié pela quarta rodada do estadual, no Joia da Princesa.