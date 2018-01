Ator doa US$ 1,5 milhão para grupo que defende as mulheres

O anúncio vem após a polêmica gerada pela diferença entre o salário pago a ele e a Michelle Williams para a refilmagem de cenas de "Todo o Dinheiro do Mundo".

Após polêmica, o ator Mark Wahlberg anunciou, neste sábado (13), que doará US$ 1,5 milhão em nome da atriz Michelle Williams para a campanha Time's Up, que defende direitos das mulheres contra o assédio. O anúncio vem após a polêmica gerada pela diferença entre o salário pago a ele e a Williams para a refilmagem de cenas de "Todo o Dinheiro do Mundo".

A atriz recebeu menos de US$ 1.000 pelas cenas, que renderam ao ator US$ 1,5 milhão. “Apoio 100% a luta por salários iguais””, disse Wahlberg em nota. A agência que representa ambos os atores, William Morris Endeavor, doará mais US$ 500 mil para a campanha. Williams, ela mesma uma ativista do movimento Time's Up, que levou atrizes a se vestirem de preto na cerimônia do Globo de Ouro, comemorou a notícia em nota.

“Minhas colegas atrizes estiveram comigo e me defenderam, e minhas amigas ativistas me ensinaram a usar minha voz, e os homens mais poderosos ouviram e agiram”. O diretor Ridley Scott rodou de novo algumas cenas do filme para substituir o ator Kevin Spacey, acusado de assédio, por Christopher Plummer.