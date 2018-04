Ator Luís Salém apresenta espetáculo sobre como é se mudar para Salvador

Carioca escolheu a capital baiana como morada em novembro de 2017 e leva para os palcos a peça O Novo Baiano

O ator carioca Luís Salém, conhecido pelos seus papéis na TV Globo, fez as malas em novembro de 2017 e escolheu Salvador como morada. Na capital baiana, aprendeu muito mais do que gírias e momentos alegres. "A cidade tem um povo criativo que trabalha muito. Venho desde os meus 10 anos, mas as lições agora são maiores", afirma o artista, que pontua a quebra de estereótipos como um dos principais aprendizados.

É utilizando os percalços e as delícias de chegar com as malas na Bahia, que Salém apresenta o seu novo espetáculo, intitulado de O Novo Baiano. A comédia, que acontece em todas as quintas, a partir de amanhã, começa em estilo stand up e traz resenhas das aventuras e desventuras dos que buscam novos rumos. Após, em um segundo ato, o personagem Doglas ("seu ‘u’, porque mainha não gosta da letra ‘u’", diz o protagonista), é interpretado também por Luís no palco do Café-Teatro Rubi, às 20h.

“Doglas quer ir embora da Bahia porque não aguenta mais tanta festa e quer o direito de estar deprimido”, conta o ator sobre o personagem, fazendo reflexões sobre a urgência atual da felicidade imposta socialmente. “Baianos são reflexivos, muitos são poéticos. É um povo alegre, que chega abraçando, mas sabe também parar para sentir a importância da tristeza, da pausa. É nessa linha que Doglas vai fazer sua caminha de autoconhecimento”, conta.

Dirigido pela atriz Stella Miranda e custando R$ 70, a peça celebra o encontro dos amigos, que contam com mais de 15 espetáculos juntos, incluindo produções do grupo cômico-musical Subversões.



Serviço

Café-Teatro Rubi (Antigo hotel Sheraton da Bahia - Campo Grande).

Quintas-feiras. Até dia 26.

Ingresso: R$ 70.