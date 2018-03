Ator traz humor e reflexão no espetáculo Pisit Mota Show

Na performance, o ator utiliza intervenções de áudios e objetos cênicos na composição dos personagens.

Humor para provocar a reflexão. Essa é a proposta do stand up comedy, “Pisit Mota Show”. Nos 80 minutos de apresentação, o ator e humorista apresenta um típico baiano que ri dos percalços e que expõe as dificuldades cotidianas com muito humor.

Enredos como a do vendedor de água em tumulto, por exemplo, fazem o público se divertir na medida em que questiona situações como a do cadastramento biométrico. “O personagem, por exemplo, diz que começou vendendo água em velório e que no terceiro sepultamento já tinha água, conhaque e whisky. Durante o cadastramento biométrico, ‘meteu’ água a R$2,00. Depois foi suco e pão de queijo, quando já estava prestes a montar uma Subway, acabou o prazo”, graceja. Para o ator, apesar do preconceito que envolve o gênero, que nunca recebe incentivos públicos, a linguagem humorística consegue atingir o público em cheio, possibilitando tratar temas espinhosos de modo leve e divertido.

“Faço um questionamento através da piada, mas com muita consciência e respeito, por isso é um show para toda a família”, conta, ressaltando que humor que oprime e humilha está ultrapassado. Licenciado em Teatro pela Universidade Federal da Bahia, o ator ressalta que há muito de verdade por trás da arte do palhaço e desse humor aparentemente simples, feito por nomes como Benvindo Sequeira e o paraibano Nairon Barreto, popularmente conhecido por Zé Lezin.

Na performance, o ator utiliza intervenções de áudios e objetos cênicos na composição dos personagens, com o intuito de criar uma autoidentificação com a plateia, além de fazer “lives” nas redes sociais durante o espetáculo, no intuito de interagir diretamente com o público em diversos lugares do mundo. Pisit Mota Show tem direção e roteiro do próprio Pisit Mota.

SERVIÇO:

O Quê? Pisit Mota Show

Quando? De 10 de março a 1º de abril (sábados e domingos)

Horário? 20 horas

Onde? Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba)

Valor? R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Classificação: 14 anos

Informações: (71) 2102-1350