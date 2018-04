Atriz da Globo sofre tentativa de assalto: 'estou cheia de estilhaços'

Carla Diaz e a mãe voltavam de evento no Rio; carro foi atingido por pedra

A atriz Carla Diaz sofreu uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado (7), no Rio de Janeiro. O carro em que ela estava com a mãe foi atingido por uma pedra.

“Que mundo é este em que a gente está vivendo? Acabei de sofrer uma tentativa de assalto. Estava no carro com a minha mãe, saindo da comemoração, da confraternização da nossa estreia do espetáculo, e um cara jogou uma pedra do lado onde eu estava. Minha mãe estava dirigindo. Graças ao insulfilm o vidro não quebrou, mas estou cheia de estilhaços de vidro”, contou a atriz em um vídeo publicado em seu Instagram.

A atriz estava em um restaurante no bairro da Barra da Tijuca, em uma festa de confraternização pela estreia de “Estúpido Cupido - O Musical”.