Atriz de Stranger Things homenageia vítimas de massacre com look

Millie Bobby Brown usou uma jaqueta customizada no Kids Choice Awards

A atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, usou seu look no Kids Choice Awards, premiação do canal Nickelodeon, para apoiar o movimento March For Our Lives. A premiação aconteceu na noite de sábado (24).

Foto: AFP

A garotinha que interpreta a poderosa Eleven usou uma jaqueta de couro da Calvin Kein customizada com os dizeres "Never again"na frente. Nas costas, a roupa da atriz trazia os nomes das vítimas do ataque do colégio de Parkland, na Flórida, que aconteceu em 14 de fevereiro.

Foto: AFP

O massacre deu início a uma campanha de forte mobilização nos Estados Unidos, que culminou no protesto March For Our Lives, que reuniu milhares de jovens em Washington no mesmo dia da premiação. Manifestantes pedem maior controle na venda de armas de fotgo no país. O massacre foi o pontapé para a realização do protesto , que reuniu centenas de milhares de jovens em Washington neste sábado. A reivindicação é que haja maior controle na venda de armas de fogo nos Estados Unidos.

Foto: Reprodução/Instagram

Depois da premiação, Millie mostrou a peça em uma postagem no Instagram. “Obrigada a todos os fãs que votaram em mim e em Stranger Things no Nickelodeon Kids Choice Awards hoje. Também agradeço muito aos meus amigos da Calvin Klein, por serem defensores de causas importantes e esforços para gerar positividade neste mundo”, escreveu a atriz na rede social.