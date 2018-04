A atriz global Paolla Oliveira deu adeus ao look morena e surgiu com cabelos platinados em suas redes sociais no último sábado (31/3).

Mudar sempre é preciso... ????????‍♀ Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal) em 31 de Mar, 2018 às 12:00 PDT "Mudar sempre é preciso", escreveu a atriz na legenda da foto em seu perfil no Instagram. A transformação foi feita pelo hair stilist Getúlio Cruz, no salão CKamura, no Rio de Janeiro. O profissional usou tom louro bege nas madeixas da atriz.

Post do cabeleireiro no Instagram Stories