Atriz pornô diz que foi ameaçada por causa de caso amoroso com Trump

Stormy Daniels contou sobre caso em 2006, antes de Trump se tornar presidente dos Estados Unidos

A atriz pornô Stormy Daniels contou sobre um susposto caso amoroso entre ela e o presidente norte-americano, Donald Trump, em uma entrevista exibida no último domingo (25) pelo programa 60 minutes da rede americana CBS.

De acordo com informações do G1, durante a entrevista Daniels contou que deseja ser liberada de um acordo de confidencialidade sobre um episódio em que fez sexo sem camisinha com o Trump em 2006. Dias antes da eleição presidencial de 2016, ela fechou o acordo de US$ 130 mil para que mantivesse o silêncio sobre a relação com o então candidato republicano, que depois seria eleito presidente.

Na entrevista, a atriz pornô afirmou estar correndo risco de ser multada em US$ 1 milhão por quebrar o pacto de confidencialidade, mas que corre o risco "para ser capaz de se defender".

Ela conta que foi apresentada a Donald Trump em julho de 2006, em um torneio de golfe de celebridades na cidade de Lake Tahoe. Stormuy disse que foi convidada por Trump para jantar e conhecer sua suíte no hotel.

Na época do suposto caso, a esposa do presidente, Melania Trump, havia acabado de ter o filho mais novo de Trump, Barron. Segundo Stormy, ela questionou o fato, e Donald teria respondido: "Ah sim, sim, você sabe, não se preocupe com isso. Nós nem sequer... temos quartos separadas e outras coisas", teria dito o presidente.

A atriz pornô ainda detalhou uma ameaça sofrida em 2011 quando tentou vender sua história para uma revista.

"Um cara veio até mim e disse: "Deixe o Trump para lá. Esqueça essa história". Aí ele se inclinou, olhou para a minha filha e disse: "Essa é uma menininha linda. Seria uma pena se acontecesse algo com a sua mãe"", contou.

A história nunca foi publicada na revista.