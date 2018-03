Atrizes Jessica Capshaw e Sarah Drew deixam Grey's Anatomy

Esta será a última temporada de Arizona e April na série

As atrizes Jessica Capshaw, que vive a Arizona, e Sarah Drew, a April, vão deixar "Grey's Anatomy" depois da 14ª temporada, que está no ar atualmente. Capshaw está no seriado há 10 temporadas - 9 delas como regular. Já Drew está em "Grey's" há 9 temporadas, oito como regular.

Segundo o Deadline, a decisão foi tomada por produtores que escolhem no começo de cada temporada com quem vão renovar o contrato. Aparentemente, a decisão tomada tem cunho criativo - uma nota da produtora Krista Vernoff afirma que às vezes as histórias exigem o adeus a "personagens que amamos". As duas atrizes serão as únicas do elenco regular a deixar o seriado este ano. Ainda não renovada oficialmente, Grey's com certeza terá uma 15º temporada, levando em conta sua audiência, que segue firme, e o novo contrato de dois anos com a protagonista, Ellen Pompeo.

"As personagens de Arizona e April estão permanentemente no tecido de Grey's Anatomy graças ao extraordinário trabalho de Jessica Capshaw e Sarah Drew", diz a nota de Vernoff. "Como roteiristas, nosso trabalho é seguir as histórias para onde elas querem ir e às vezes isso significa dar adeus a personagens que amamos. Foi um prazer e um privilégio trabalhar com essas atrizes de talento fenomenal".

Criadora e showrunner da série, Shonda Rhimes também divulgou um comunicado elogiando as atrizes. "É sempre difícil para mim dizer adeus a qualquer um dos meus personagens", afirma o texto. "Arizona Robbins e April Kepner não são apenas amadas, mas icônicas - as comunidades LBGTQ e cristã são pouco representadas na TV. Serei para sempre grata a Jessica e Sarah por trazer esses personagens à vida com performances tão vibrantes e por inspirarem mulheres em todo mundo. Elas sempre serão parte da nossa família Shondaland".

Não há informação sobre como será as saídas das duas personagens na trama. Cirurgiã pediátrica, Arizona tem vivido uma série de relacionamentos desde a saída Sara Ramirez, que vivia sua esposa Callie Torres na série. Já April, cirurgiã da área de trauma, tem uma filha pequena com o ex-marido, Jackson Avery (Jesse Williams). Os dois ensaiaram idas e voltas, mas agora a série tem indicado um novo casal, com Avery e Maggie.