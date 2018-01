Àttooxxá encerra temporada de shows do Sou Verão

Márcio Mello, Zabah Bush, DJ Raiz e Banda do Rio Vermelho se unem numa grande noite de festa.

Em clima de pré-carnaval, o blackbang da banda Àttooxxá vai invadir as ruas do Rio Vermelho neste sábado, 20, a partir das 18h. Ao lado de nomes como Márcio Mello, Zabah Bush, DJ Raiz e Banda do Rio Vermelho, o Àttooxxá promete uma festa inesquecível, encerrando o ciclo de shows do projeto Sou Verão.

Para abrir a noite, o DJ Raiz traz uma fusão do reggae, dub, ragga, dancehall e jungle, fazendo todo mundo dançar em uma hora ininterrupta de som. Na sequência, a Banda do Rio Vermelho faz um grande baile à fantasia, enchendo as ruas de cor, alegria e descontração.

Seguindo a programação, Zabah Bush - nome conhecido da cena alternativa soteropolitana, estará de volta aos palcos lançando o seu segundo álbum solo. "Estou feliz e com grande expectativa, principalmente porque vou apresentar meu show solo completo pela primeira vez em Salvador. Estar acompanhado por músicos experientes e contar com o apoio de artistas já consagrados na cena, aumentam minha responsabilidade e vontade de dar o meu melhor no palco”, revela Zabah. “Peço licença à cena local para apresentar este trabalho, e convido todo o público de Salvador, para juntos, celebrarmos e fortalecermos a nossa música”, completa.

Com um ecletismo musical marcante, o cantor Márcio Mello sobe ao palco às 20h20, prometendo grandes surpresas. “Sinto necessidade de ter dias diferentes porque sou inquieto. Acho que esse é o meu motivo de ser tão mutante. Nunca quis saber qual a razão da minha existência como artista, prefiro acreditar que posso desempenhar múltiplos papéis na música”, destaca Márcio.

Encerrando a noite, a banda Àttøøxxá se apresenta às 21h50, trazendo sucessos como Elvs Gostam, Tá Batenu e Blvck Bvng. "Abrimos as portas para os eventos de verão, agora é movimentar ainda mais os espaços públicos da cidade e levar as famílias e os turistas para a rua, para curtir as férias e se divertirem. Temos muita coisa legal vinda daqui até o carnaval”, afirma Issac Edington, Presidente da Saltur.

Sobre o Sou Verão

Música e diversão são oferecidos pelo Sou Verão - projeto do Correio realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin, Vitalmed e O Boticário.

No dia 20 de janeiro, na Ribeira, e no dia 27, no Farol da Barra, das 8h às 12h, o público pode se divertir com patins e longboard, tendo o suporte de instrutores que atendem de forma gratuita, a partir de inscrições feitas no local.

Quando o assunto é música, a programação se encerra no dia 20, com DJ Raiz, Márcio Mello, Zabah Bush, Banda do Rio Vermelho e Àttooxxá. Os shows gratuitos acontecem no Largo da Mariquita – Rio Vermelho, a partir das 18h.