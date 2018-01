Audições para o Neojiba seguem até quarta-feira (31)

250 inscritos concorrem a 168 vagas, sendo 106 vagas para a orquestra do TCA

Até esta quarta-feira (31), o programa Neojiba realiza audições públicas no Teatro Castro Alves (TCA) para a seleção de novos integrantes ou permanência dos atuais membros da Orquestra Castro Alves (OCA). Também serã escolhidos novos membros do Coro Juvenil, para os próximos dois anos.

Este ano, 250 inscritos concorrem a 168 vagas, sendo 106 vagas para a orquestra do TCA, que recebe interessados com até 23 anos, e mais 62 vagas para o Coro Juvenil, que contempla adolescentes e jovens entre 15 e 25 anos. O resultado com a relação dos candidatos selecionados deve ser publicado até o dia 4 de fevereiro no site neojiba.org.

Os candidatos aprovados durante o processo de seleção irão integrar as atividades desenvolvidas pelo programa no Teatro Castro Alves e nos Núcleos do Neojiba.

O coordenador das audições da OCA, Alexandre Guimarães, explica que o potencial de desenvolvimento de cada um dos candidatos também é avaliado durante o processo de seleção: “Além das questões técnicas específicas musicais, como o domínio da rítmica e da técnica do instrumento, a gente também avalia o potencial que a gente enxerga nesse aluno para que ele cresça na OCA e se desenvolva musicalmente aqui. Olhamos também um pouco para o futuro e se o aluno tem o tempo necessário para se dedicar ao projeto”.