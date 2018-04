Aumenta a busca por cursos online no Brasil

Número de polos EAD quase dobram após nova regulamentação do MEC

Querer começar uma graduação é o sonho de muitas pessoas. Mas nem sempre é possível cursar uma faculdade no modelo de ensino presencial. Por esse motivo, A educação a distância (EAD) tem crescido em ritmo acelerado no Brasil. Segundo os últimos dados do Ministério da Educação (MEC), o EAD atingiu um aumento de 18,6% do total de matrículas nas instituições de ensino superior. No ano passado, o órgão atualizou a regulamentação da modalidade de cursos online e ampliou a oferta de cursos. Com o processo mais flexível, o número de núcleos cadastrados subiu em 85%.

Com esse avanço e aumento da procura, instituições adquiriram o direito de criar mais polos, - locais para atender os estudantes dos cursos a distância - desde que cumpram com os requisitos estabelecidos pelo MEC. Estrutura com biblioteca, laboratórios e espaço para provas presenciais estão entre os critérios. Com isso, as possibilidades foram ampliadas também para os alunos que moram longe dos grandes centros.

Entre as inúmeras vantagens do ensino a distância, flexibilidade e preço são atrativos

Essa modalidade tem se tornado a saída para quem deseja fazer um curso superior, mas quer flexibilidade. “Eu já trabalho na área de Engenharia, então quando eu decidir começar a faculdade, optar pela graduação EAD foi a melhor opção. Dessa forma, eu posso trabalhar e estudar sem ter que abrir mão de nada”, declara João Victor Dias, estudante do curso de Engenharia de Produção.

Em sua primeira graduação, o estudante Marcio Assis, que também conta com o auxílio do programa de bolsas de estudo, poder conciliar o trabalho também foi o ponto crucial para sua escolha. “Eu queria poder fazer uma graduação presencial, mas a minha rotina de trabalho é com escala, eu não poderia me disponibilizar a ir na faculdade todos os dias. Por esse motivo, eu precisei optar pela graduação EAD. E garanto que é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas que não possuem muito tempo livre”, pontua o estudante.

Além de permitir um melhor aproveitamento de tempo e ter valores de mensalidades mais acessíveis, os cursos EAD garantem diploma o mesmo valor de um diploma de curso presencial.

Bolsas de estudo EAD

Mesmo com preços mais acessíveis se comparados a um curso presencial, nem todos que desejam uma graduação ou pós-graduação a distância tem condições de pagar o valor integral. A alternativa está nas bolsas de estudo. Maior programa de inclusão educacional do país, o Educa Mais Brasil, oferece descontos que podem chegar a 70%. A inscrição, que é gratuita, pode ser feita pelo portal http://www.educamaisbrasil.com.br/correio.