Aumentam rumores sobre crossover de Scandal e How to Get Away with Murder

Protagonistas de ambas as séries postaram fotos em sets de filmagens opostos

Duas séries da roteirista e produtora Shonda Rhimes podem ter os mundos cruzados. A trama Scandal e How to Get Away with Murder, ambas que navegam pelo universo da advocacia, devem ganhar um crossover em breve. Segundo o Deadline, o canal ABC está preparando uma conexão entre as duas produções, para ir ao ar ainda nesta temporada.

A publicação informa que não obteve confirmação dos produtores nem de representantes da emissora, mas os rumores ganharam forças nesta quarta-feira (03), após a atriz Kerry Washington divulgar no próprio Instagram uma foto caracterizada como Olivia Pope no set de gravação de HTGAWM. “Ei, Sra. @violadavis, confira isso. Este lugar parece familiar?! Cadê você?“, escreveu a atriz na legenda, direcionando o comentário para a protagonista da outra série. Os fãs passaram a especular um possível embate entre as duas advogadas. Confira:





Hey @KerryWashington, guess where I am?! Uma publicação compartilhada por Viola Davis (@violadavis) em 3 de Jan, 2018 às 9:30 PST

Após a postagem de Kerry, foi a vez de Viola Davis, que interpreta Annalise Keating, divulgar a sua foto no set de Scandal, também com uma legenda direcionada para a atriz principal da série oposta. “Ei, @KerryWashington, adivinha onde estou?“, escreveu a atriz. Veja a postagem:



Como lembrou a postagem do Deadline, as estrelas das três séries de Shonda (Grey’s Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder) já apareceram juntas em algumas campanhas de divulgação das novas temporadas do TGIT, mas esse seria o primeiro crossover entre as produções da criadora. A TGIT (Thank God It’s Thursday) é a expressão utilizada para comentar sobre as noites de quinta-feira dominadas pelas series da "Shondaland".

Será que Grey's Anatomy será a próxima a entrar em outros 'mundos'?

(Foto: Reprodução)

As séries produzidas por Shonda Rhimes voltam à TV americana em 18 de janeiro. Agora é aguardar para tirar a dúvida, mas uma coisa é certa: alguma surpresa, seja maior ou menor, vem por aí. Será que Grey's Anatomy seria a próxima a entrar em outros 'mundos'?