Aurora lança música tema de Deus Salve o Rei nas plataformas digitais

Norueguesa se encantou com o som do Olodum em sua passagem pela Bahia

A cantora norueguesa Aurora lançou, nesta segunda-feira (9), a música Scarborough Fair, em todas as plataformas digitais. A canção é o tema da novela Deus Salve o Rei, da Rede Globo. Aurora esteve recentemente ao Brasil, onde passou com shows de sua turnê e gravou o videoclipe da música. Em sua passagem pela Bahia, se encantou com o som do Olodum. Disse ainda que gostaria de incluir o som da banda baiana em seu novo álbum, com previsão de lançamento ainda para o primeiro semestre de 2018. Assista ao clipe da música.

Aos 21 anos e dona de uma voz marcante, a cantora esteve novamente no Brasil e participou do Lollapalooza 2018. Sua apresentação conquistou o público com seu jeito místico e medieval. Sua música Runaway levantou a galera. Assista o clipe oficial aqui:

Seu último álbum, All My Demons Greeting Me As A Friend, de 2016, deu destaque a seu jeito pop medieval esperançoso. Com cover do Oasis e de Nat King Cole, a cantora apresenta toda a sua versatilidade o que torna suas interpretações ainda mais surpreendentes.

"Para mim, as histórias são as coisas mais importantes. Eu quero que minhas músicas tenham algum significado. Espero que façam as pessoas sentirem algo, porque nós estamos, muitas vezes, com medo de chorar. Todos sempre dizem que estão bem, mas você não está sempre bem. Música o ajuda a entrar em contato com as suas próprias emoções.", disse a cantora ao canal da Vevo Lift. Confira entrevista feita com ela no Video Show.