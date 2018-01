Autor de um dos gols, Vinícius avisa: 'pode me cobrar sempre'

Meia tricolor falou sobre a pressão e cobrança da torcida

Ao final do jogo, pôde-se ouvir as vaias da arquibancada. O torcedor mostrou que, apesar do primeiro resultado positivo da equipe em 2018, não está satisfeito com que o time vem apresentando, e com razão.

O Bahia jogou mal e sofreu para vencer o Jacuipense pelo placar de 2x1. Autor do primeiro gol, o meia Vinícius preferiu valorizar o resultado, independente da atuação. “Torcedor quer espetáculo, show. Mas acho que diante da dificuldade dos jogos, futebol é resultado positivo. A gente tem que comemorar esse triunfo. É difícil, as equipes estão mais preparadas fisicamente. É isso. Sábado já tem jogo. É descansar”, comentou.

Alvo de críticas de parte da torcida, principalmente no ano passado, Vinícius se mostrou consciente da pressão que é jogar no tricolor e não fugiu da cobrança. “Cara, eu tenho a consciência que sou muito cobrado aqui no Bahia (...) Torcedor pode me cobrar sempre, eu vivo disso. Senão, estaria no escritório, no ar condicionado. Jogar pelo Bahia sempre é essa pressão, é time grande, bicampeão brasileiro”, respondeu.

Artilheiro do Bahia na temporada passada com 15 gols, Edigar Junio passou em branco mais uma vez, mas destacou a evolução da equipe. “Vamos agora em uma crescente. Tiramos essa coisa ruim que estava, de não vencer. Graças a Deus demos um passo e vamos continuar assim”, confia.

O zagueiro Lucas Fonseca, titular mais uma vez ao lado de Tiago, ressaltou a melhora física dos atletas. “Time vai evoluindo fisicamente, consegue colocar mais a bola no chão. Temos que trabalhar firme, pois o campeonato é curto. Primordial fazer boa campanha, para lá na frente, ter tranquilidade”, afirmou.