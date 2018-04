Autoridades sírias interceptam mísseis na província de Homs

Vários mísseis foram interceptados e outros causaram impacto, mas nenhum deles nos aeroportos militares de Shayrat

As defesas antiaéreas da Síria interceptaram nesta terça-feira (17) vários mísseis de origem desconhecida, segundo informações de veículos de imprensa oficiais e ativistas.

A agência oficial Sana informou, pelo Twitter, que diversos mísseis atacaram, durante a madrugada, zonas rurais na província de Homs, no centro do país, e que eles foram interceptados pelas defesas antiaéreas.

Segundo a organização não governamental (ONG) Observatório Sírio de Direitos Humanos, as explosões foram ouvidas em zonas rurais do sudeste de Homs e na região de Al-Qalamun, ao norte de Damasco, e esteiras foram vistas nos céus das duas áreas.

De acordo com a ONG, vários mísseis foram interceptados e outros causaram impacto, mas nenhum deles nos aeroportos militares de Shayrat, localizado no sudeste de Homs, ou nos dois que estão em Al-Qalamun, Al-Damir e Al-Nassiriya.

No último sábado (14), os Estados Unidos, a França e o Reino Unido fizeram um ataque conjunto contra instalações na Síria, onde supostamente eram fabricadas e armazenadas armas químicas.

A Síria e a Rússia acusaram Israel, na semana passada, de fazer um ataque com mísseis contra o aeroporto militar T4, no centro do país, provocando a morte de 14 pessoas.